Arranca el rodaje de Zeta 2 en Tailandia con el regreso de Mario Casas y el fichaje de Silvia Alonso

Arranca el rodaje de Zeta 2 en Tailandia con el regreso de Mario Casas y la incorporación de Silvia Alonso - PRIME VIDEO

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Ha comenzado el rodaje de Zeta 2, la secuela de la película de acción protagonizada por Mario Casas. Dirigida nuevamente por Dani de la Torre (El desconocido, La sombra de la ley), esta entrega ambientará la mayor parte de su producción en Tailandia. En esta continuación, el agente del CNI al que da vida Casas se enfrentará a una nueva misión de alto riesgo.

Junto a Casas, que retoma el papel de Iago, el agente conocido como Zeta, repiten en esta segunda entrega Luis Zahera (Animal), de nuevo como Ancares, Nora Navas (Dolor y gloria) y Christian Tappan (Lavaperros). Además, se incorporan al reparto Silvia Alonso (Durante la tormenta), Luna Gallego (Amigos hasta la muerte), Jan Buxaderas (Dímelo bajito), Julen Katzy (Mar afuera) y Pablo Riguero (Culpa mía), junto a un amplio elenco local tailandés.

"Zeta vuelve. En el sudeste asiático, una redada antidroga atrapa a un grupo de turistas españoles que juran ser inocentes. Encerrados en una prisión sin salida legal, el CNI activa a su mejor agente. Su misión: infiltrarse, investigar y descubrir qué se esconde realmente detrás de la operación, antes de que la verdad desaparezca con ellos", adelanta la sinopsis del largometraje.

La producción de Zeta 2 corre a cargo de Pablo Isla (El Centro) y Carla Pérez de Albéniz (Mientras dure la guerra), y de la Torre y Fátima Dapena (El Centro) como productores ejecutivos. La película dirigida por de la Torre, firma además el guion junto a Oriol Paulo (Los renglones torcidos de Dios) y Lara Sendim (Los renglones torcidos de Dios).

La primera entrega se convirtió en la película original local más vista del último año en España. Además, su éxito se mantiene a nivel internacional, ya que sigue figurando en los rankings semanales de lo más visto en habla no inglesa dentro de la plataforma de Prime Video.