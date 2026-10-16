En nombre de otro, la nueva película de Oriol Paulo con Mario Casas, ya tiene fecha de estreno en Netflix - NETFLIX

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

El 11 de diciembre llegará a Netflix En nombre de otro, el nuevo thriller escrito y dirigido por Oriol Paulo. Mario Casas, con quien el cineasta ya colaboró en éxitos como Contratiempo o la miniserie El inociente, encabeza el reparto de un intrincado thriller que ha presentado también su primer cartel oficial.

Junto al actor ganador del Goya por No matarás, completan el reparto del filme Eduard Fernández (El 47, Los renglones torcidos de Dios), Blanca Suárez (Parecido a un asesinato, Respira), Nicolás Francella (La casa de los espíritus, Alta mar) y Alexandra Jiménez (Gracias, equipo, 53 domingos).

Dirigida por Paulo, y escrita por él junto a Guillem Clua, el filme relata cómo "en la mañana de Nochebuena, un hombre entra en una comisaría y confiesa haber matado a dos personas...o tres. Pero detrás de su confesión se esconde una pregunta más difícil de contestar: por qué ha decidido entregarse ahora y qué pretende con su confesión. A partir de ahí, su relato no tarda en vincularse a otro crimen que parecía cerrado, y cuya resolución escapa de toda lógica".

"En esta película nada es lo que parece", avisó ya Blanca Suárez hace unos meses durante la presentación de un proyecto en el que "a cada minuto la trama da absolutamente la vuelta". "Todos somos fans de Oriol, de su cine. Y este tipo de cine, enganchar así a la gente y crear preguntas desde el primer momento, solo él lo puede hacer. En eso es el número uno", afirmó Casas.

Producida por Juanita Films, En nombre de otro se ha grabado en diferentes localizaciones de Cataluña. La película cuenta con Oriol Paulo y Miguel Ángel Faura como productores ejecutivos, que producen junto a Libertad Ribera y Jaume Martí. La dirección de fotografía corre a cargo de Bernat Bosch, con música original de Fernando Velázquez.