Teaser de Matar a un oso, el thriller basado en el caso real del oso Cachou, que llega a Movistar Plus - MOVISTAR PLUS

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Tras su paso por algunos festivales, Matar a un oso, la serie creada por Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, se estrena el 10 de diciembre en Movistar Plus. La ficción, inspirada en el caso real de la muerte del oso Cachou en el Valle de Arán, está protagonizada por Eduard Fernández, Maria Rodríguez Soto, Miki Esparbé, Pol López, Nora Navas y Àlex Monner.

La plataforma ha lanzado un primer adelanto, de un minuto de duración, centrado en el suceso que tuvo lugar durante la pandemia y las tensiones que desató en el pueblo, donde surgen posturas enfrentadas llegando incluso a tratar la muerte del oso como un asesinato.

Así, mientras algunos lugareños prefieren ver a estos animales muertos, otros vecinos defienden firmemente que matar a una especie protegida "es un delito y se paga".

"La muerte del oso Cachou en el Valle de Arán desencadena una investigación criminal nunca vista por la muerte de un animal. Los sospechosos son los habitantes del valle, que se convertirá en el escenario del choque entre lo global y lo ancestral y donde solo unos pocos lucharán por evitar que el conflicto estalle con consecuencias irreparables", reza la sinopsis de la producción que cuenta con un total de seis episodios.

Los creadores Sánchez-Cabezudo vuelven a colaborar con los guionistas Daniel Remón y Pablo Remón con quienes ya trabajaron en Nos vemos en otra vida. Además, también participan en el guion Roberto Martín Maiztegui y Clara Botas (La Ruta). Jorge dirige cuatro de los seis episodios y Borja Soler (creador de La Ruta) firma los otros dos.