La condición de Christian Bale para volver a ser Batman

Nadie duda de que Matt Reeves y que 'The Batman', con Robert Pattinson a la cabeza, ha causado sensación entre el fandom, pues logró convertirse en la película más taquillera del primer trimestre de este 2022 y ya tiene asegurada una segunda parte. No obstante, nadie olvida que si hubo un cineasta que renovó completamente al superhéroe fue Christopher Nolan con su trilogía del Caballero Oscuro. Christian Bale, su protagonista, está abierto a volver a enfundarse el traje, aunque con una única condición.

Tras encarnar al Batman que marcó a toda una generación, y tras cumplirse una década del estreno de 'El Caballero Oscuro: La leyenda renace', el público actual ve cómo su protagonista se ha 'cambiado de bando', al convertirse en Gorr, el Carnicero de Dioses y principal villano de 'Thor: Love and Thunder' de Marvel. El actor británico no cierra la puerta a ser de nuevo el Vigilante de Gotham. Eso sí, solo lo haría si es con Christopher Nolan al mando.

"Tenía un pacto con Chris Nolan", declaró Bale a ScreenRant. "Dijimos: 'Oye, mirad, vamos a hacer tres películas, si tenemos la suerte de poder realizarlas. Y luego, lo dejamos. No nos tardamos demasiado. Pero, en mi opinión, [eso solo podría suceder] si Nolan se dijese a sí mismo: 'Sabes qué, tengo otra historia que contar'. Y si quisiera que estuviese en ese proyecto, estaría dentro", continuó.

BALE NO SABÍA QUE ENTRABA EN EL UCM

Eso sí, que nadie se ilusione demasiado, porque el propio Bale comentó que nunca se habló de una posible cuarta entrega con el director de 'Dunkerque' y 'Tenet' al mando. "Nadie me lo ha mencionado nunca, tampoco me lo han comentado", declaró Bale sobre retomar el papel de Bruce Wayne. "De vez en cuando, la gente me dice que han oído hablar de que me ofrecieron un papel u otro y yo les respondo que nadie me había comentado nada y que me estoy enterando en ese momento", detalló.

Aunque se ha convertido en uno de los villanos más aplaudidos por los fans, dadas las primeras recepciones sobre la cinta dirigida por Taika Waititi, Bale ha confesado que no sabía siquiera qué estaba entrando en el UCM. "Ni siquiera se me pasó por la cabeza. Lo leía y la decía: ¡Mirad esto! ¡Ha entrado en el UCM! Yo me preguntaba que qué había hecho, me lo tuvieron que explicar", dijo.