El cine asiático toma Filmin con el estreno en 4K de dos obras maestras

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

Noviembre es el mes del cine asiático en Filmin. En el marco de su compromiso con el cine oriental, una de las señas de identidad de la plataforma desde su nacimiento, el servicio de streaming incorporará a su catálogo una selección de títulos encabezada por el estreno de dos clásicos recientes, Suzhou River y Millennium Mambo, que llegan con una versión mejorada remasterizada en 4K.

Suzhou River, una película de culto del cine chino contemporáneo Lou Ye, cineasta a menudo censurado por el régimen de su país como uno de los grandes talentos de su generación, ya está disponible en el catálogo de Filmin. Una cinta romántica estrenada en 2000 en el Festival de Rotterdam, donde fue reconocida con un premio Tiger, y que el cineasta define como "un hito en mi carrera que me liberó, creativa y técnicamente".

El 24 de noviembre llegará Millennium Mambo, de Hou Hsiao Hsien, que concursó en Sección Oficial en el Festival de Cannes en 2001. A la estela de Wong Kar-Wai y los cineastas de la nueva ola de Taiwán, Hsiao Hsien con una obra maestra sobre el amor, la identidad y la precariedad. En el film, Vicky, la protagonista a quien da vida una electrizante Shu Qi, nos narra desde el año 2011 su experiencia una década antes, cuando se debatía entre el amor de dos hombres. La restauración en 4K de Millennium Mambo ha sido proyectada recientemente en el Festival de Valladolid dentro de la sección Memoria y utopía.

Además, y coincidiendo con la celebración de la undécima edición del Asian Film Festival de Barcelona, Filmin acogerá del 2 al 26 de noviembre el estreno 13 largometrajes. Entre los que destacan: Bue Again, de Thapanee Loosuwan, ganadora de la Mostra de Valencia, una nueva sensación del cine tailandés que teje una bella historia sobre la tradición y la moda.

Entre los 13 largometrajes que podrán verse online también destaca Stone Turtle, de Ming Jin Woo, es un viaje poético sobre una mujer buscando justicia tanto personal, como socialmente, enfrentándose a un sistema que la oprime. Convenience Store, de Michael Borodin, fue premiada en el Festival de Berlín, y es un thriller filmado en la lejana Uzbekistán sobre una empleada de un supermercado llevada al límite. Y Moosa Lane es una epopeya familiar personal, donde la directora de origen pakistaní Anita Mathal Hopland repasa la historia de sus dos familias.

También se verá en Filmin El regreso de las golondrinas, dirigida por el cineasta chino Li Ruijun. La película, que concursó en el Festival de Berlín y ganó la Espiga de Oro del Festival de Valladolid en 2022 narra la historia de la humilde y sencilla Ma, y el tímido Cao, que, expulsados de sus respectivas familias, se han visto obligados a contraer un matrimonio concertado. Ahora tendrán que aunar sus fuerzas y construir un hogar donde sobrevivir estará disponible en Filmin desde el 17 de noviembre.

A lo largo del mes también irán llegando a Filmin otras propuestas procedentes del continente asiático. Es el caso de No he hecho nada para merecer, una comedia de Sang-min Park protagonizada por el actor de la célebre Oldboy, Oh Tae-kyung que aterriza el 10 de noviembre.

Inu Oh, es una ópera rock en clave anime firmada por el genio Masaaki Yuasa. Un recorrido sin igual por la historia del teatro popular japonés en la Edad Media que fue nominada al Globo de Oro a la Mejor Película de Animación llegará el 3 de noviembre. Chisato y Mahiro, las dos asesinas a sueldo que protagonizan Baby Assassins regresan con una secuela, Baby Assassins 2: 2 Babies este 3 de noviembre.

Además, ya se encuentran disponibles en la plataforma de streaming desde principios de mes la cinta Llévame a casa, un thriller de Kim Seung-woo en el que la protagonista de Sympathy for Lady Vengeance interpreta a una madre desesperada en la búsqueda de su hijo desaparecida; y la película Oveja sin pastor, thriller en el que Joan Chen (Twin Peaks) firma uno de los mejores papeles de su carrera.