Christopher Abbott sustituye a Ryan Gosling en el remake de El Hombre Lobo

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

Blumhouse y Universal Pictures están preparando Wolf Man, la nueva adaptación del mito del hombre lobo dirigida por Leigh Whannell. En un principio el filme iba a estar protagonizado por Ryan Gosling, pero el actor ha sido sustituido por Christopher Abbott.

Así lo ha revelado The Hollywood Reporter, que también señala que la cinta llegará a los cines el 25 de octubre de 2024. Durante los últimos tres años, Gosling estuvo vinculado al proyecto como protagonista. Además, la noticia también confirma el regreso de Whannell a la dirección, quien abandonó el proyecto en 2021 e iba a ser sustituido por Derek Cianfrance. Tanto Gosling como Cianfrance han salido de la producción, aunque el actor seguirá vinculado como productor ejecutivo.

Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero la historia se centra en un hombre cuya familia está siendo aterrorizada por un depredador letal. Whannell, Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo han escrito el guion. Para Whannell, Wolf Man será su segunda película de monstruos y la cuarta colaboración como director con Blumhouse, después de El hombre invisible, Upgrade e Insidious: Capítulo 3.

Christopher Abbott ha participado en películas como Llega de noche, Martha Marcy May Marlene y First Man, y series como Girls, Trampa 22, The Crowded Room y The Sinner. Su último trabajo es Pobres criaturas, largometraje dirigido por Yorgos Lanthimos que opta a siete Globos de Oro.

Ryan Gosling, que está nominado al Globo de Oro a mejor actor de reparto por Barbie, tiene varios proyectos en el horizonte. El 1 de mayo de 2024 estrenará El especialista, cinta de acción dirigida por David Leitch, y también tiene pendiente de lanzamiento Project Hail Mary y una nueva entrega de la saga Ocean's Eleven aún sin título.