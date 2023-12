Globos de Oro 2024: Lista completa de nominados en series de TV

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

El 7 de enero de 2024 se celebrará la 81.ª edición de los Globos de Oro. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que está detrás de los estos galardones, ha anunciado ya las candidaturas, que en las categorías televisivas cuenta con Succession como gran favorita.

Con su cuarta y última temporada, la ficción de HBO Max se coloca en cabeza con nueve candidaturas, incluyendo mejor serie de televisión de drama y mejor actriz en una serie de drama para Sarah Snook. En la categoría de mejor actor en una serie de drama ha sido nominada tres veces por los trabajos de Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin.

Siguiendo a Succession, las producciones con más nominaciones son The Bear y Solo asesinatos en el edificio, ambas de Hulu, que han empatado con cinco. Netflix también se ha colado entre las nominadas con The Crown, que acumula cuatro candidaturas.

Los premios de televisión contarán con una nueva categoría este año: mejor actuación en un especial de stand-up de comedia. Por este nuevo galardón competirán Chris Rock, Wanda Sykes, Sarah Silverman, Ricky Gervais, Trevor Noah y Amy Schumer.

Considerados durante décadas como la antesala de los Oscar y los premios más mediáticos de Hollywood detrás de los galardones que entrega la Academia, tras diversas polémicas y escándalos los Globos de Oro recibieron un duro revés en 2021, cuando Los Angeles Times desveló que la organización no incluía ningún miembro negro, además de haber llevado a cabo "conductas poco éticas y prácticas financieras sospechosas".

La controversia dio pie a la cancelación de la emisión de los Globos de Oro 2022 que el pasado año regresaron a televisión en una gala que conducida por el cómico Jerrod Carmichael y que no cumplió las expectativas y contó con ausencias notables por parte de algunas estrellas se negaron a acudir a la ceremonia.

La 81.ª gala de entrega Los Globos de Oro se celebrará el domingo 7 de enero de 2024 en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, California, escenario habitual los premios, y que, en Estados Unidos, será emitida por la cadena CBS y también podrá seguirse en directo en streaming a través de la plataforma Paramount+.

Esta es la lista completa de nominados en las categorías de televisión en los Globos de Oro 2024:

MEJOR SERIE (DRAMA)

'1923'

'The Crown'

'La diplomática'

'The Last of Us'

'The Morning Show'

'Succession'

MEJOR SERIE (MUSICAL O COMEDIA)

'The Bear'

'Ted Lasso'

'Colegio Abbott'

'Jury Duty'

'Solo asesinatos en el edificio'

'Barry'

MEJOR MINISERIE

'Bronca'

'Cocina con química'

'Daisy Jones & the Six'

'La luz que no puedes ver'

'Compañeros de ruta'

'Fargo'

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE (MUSICAL O COMEDIA)

Bill Hader - 'Barry'

Steve Martin - 'Solo asesinatos en el edificio'

Jason Segel - 'Terapia sin filtro'

Martin Short - 'Solo asesinatos en el edificio'

Jason Sudeikis - 'Ted Lasso'

Jeremy Allen White - 'The Bear'

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE (MUSICAL O COMEDIA)

Rachel Brosnahan - 'La maravillosa Sra. Maisel'

Quinta Brunson - 'Colegio Abbott'

Elle Fanning - 'The Great'

Selena Gomez - 'Solo asesinatos en el edificio'

Natasha Lyonne - 'Poker Face'

Ayo Edebiri - 'The Bear'

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE (DRAMA)

Pedro Pascal - The Last of Us-

Kieran Culkin - 'Succession'

Jeremy Strong - 'Succession'

Brian Cox - 'Succession'

Gary Oldman- 'Slow Horses'

Dominic West - 'The Crown'

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE (DRAMA)

Helen Mirren - '1923'

Bella Ramsey - 'The Last of Us'

Keri Russell - 'La diplomática'

Sarah Snook -Succession'

Imelda Staunton - 'The Crown'

Emma Stone - 'The Curse'

MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE O TV MOVIE

Matt Bomer - 'Compañeros de ruta'

Sam Claflin - 'Daisy Jones & the Six'

Jon Hamm - 'Fargo'

Woody Harrelson - 'Los fontaneros de la Casa Blanca'

David Oyelowo -Lawmen: Bass Reeves'

Steven Yeun - 'Bronca'

MEJOR ACTRIZ EN UNA MINISERIE O TV MOVIE

Riley Keough - 'Daisy Jones & the Six'

Brie Larson - 'Cocina con química'

Elizabeth Olsen - 'Love and Death'

Juno Temple - 'Fargo'

Rachel Weisz - 'Inseparables'

Ali Wong - 'Bronca'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Matthew Macfadyen - 'Succession'

James Marsden - 'Jury Duty'

Alan Ruck - 'Succession'

Alexander Skarsg*rd - 'Succession'

Billy Crudup - 'The Morning Show'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Elizabeth Debicki - 'The Crown'

Abby Elliott - 'The Bear'

Christina Ricci - 'Yellowjackets'

J. Smith-Cameron- 'Succession'

Meryl Streep - 'Solo asesinatos en el edificio'

Hannah Waddingham - 'Ted Lasso'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA MINISERIE

Harriet Sloane - 'Cocina con química'

Patti Yasutake - 'Bronca'

Suki Waterhous - 'Daisy Jones & the Six'

Chloe Bailey - 'Enjambre'

Allison Williams - 'Compañeros de ruta'

Carla Gugino - 'La caída de la casa Usher'

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA MINISERIE O TV MOVIE

Jonathan Bailey - 'Compañeros de ruta'

Taylor Kitsch - 'Medicina letal'

Jesse Plemons - 'Love & Death'

Lewis Pullman - 'Cocina con química'

Liev Schreiber - 'Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank'

Justin Theroux - 'Los fontaneros de la Casa Blanca'

MEJOR ACTUACIÓN EN UNA COMEDIA STAND-UP DE TELEVISIÓN

Ricky Gervais - Ricky Gervais: Armageddon'

Trevor Noah - 'Trevor Noah: Where Was I'

Chris Rock - 'Chris Rock: Selective Outrage'

Amy Schumer - 'Amy Schumer: Emergency Contact'

Sarah Silverman - 'Sarah Silverman: Someone You Love'

Wanda Sykes - 'Wanda Sykes: I'm an Entertainer'