Archivo - Chris Pratt posa en el photocall durante la presentación de la película 'Sin piedad', en el Hotel Four Seasons - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Chris Pratt prepara un nuevo proyecto de ciencia ficción con The Traveler, adaptación cinematográfica de la novela de Joseph Eckert que protagonizará para Paramount Pictures. El protagonista de Guardianes de la Galaxia y Jurassic World encabezará esta historia de viajes en el tiempo con un importante componente familiar

Según informa Variety, la película de con The Traveler forma parte de un nuevo acuerdo de producción de tres años entre el estudio y su compañía, Indivisible Productions. La cinta seguirá a un hombre que viaja en el tiempo contra su voluntad y a su hijo, unidos por un vínculo que "ni siquiera los milenios pueden romper".

La sinopsis describe la historia como "una aventura llena de dolor, esperanza y futuros más allá de la imaginación", situando la relación entre ambos en el centro de su premisa fantástica. Por el momento, las informaciones sobre el proyecto no concretan qué personaje interpretará Pratt ni quién le acompañará en el reparto.

Zach Lipovsky y Adam Stein, responsables de títulos como Destino final: Lazos de sangre o Freaks, dirigirán The Traveler a partir de un guion de Justin Rhodes, mientras que Adam Rosenberg y Jules Daly ejercerán como productores. No hay todavía fecha de inicio de rodaje ni de estreno para esta adaptación.

El acuerdo con Paramount concede al estudio prioridad para valorar los proyectos que desarrolle Indivisible Productions durante los próximos tres años, algunos de los cuales también podrían estar protagonizados por Pratt. Entre ellos figura Miami Heat, escrita por Brad Copeland, en la que el intérprete participará como actor y productor.

El anuncio llega mientras Pratt prepara el estreno de El camino del pequeño guerrero, la adaptación de la novela infantil de Jocko Willink que protagoniza y produce para Apple TV, prevista para el 25 de noviembre. El actor también mantiene su presencia en televisión con La lista final cuya segunda temporada arrancó en Prime Video el pasado 21 de octubre y que prepara su expansión. A estos proyectos se suma su trabajo como voz de Mario en las películas de animación del videojuego Super Mario Bros. que producen Universal e Illumination.