Chris Pratt protagonizará Savage Son, la secuela "más intensa" de La lista final - PRIME VIDEO

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Chris Pratt seguirá al frente del universo de La lista final en Prime Video. El actor volverá a interpretar al exmilitar James Reece en Savage Son, una nueva producción basada en la tercera novela de la saga escrita por Jack Carr. Amazon MGM Studios prepara esta adaptación después del estreno de la segunda temporada de la serie, que arrancó en la plataforma el pasado 21 de octubre.

Por el momento, no está claro si Savage Son constituirá la tercera temporada de La lista final o si se estrenará como una producción independiente dentro de la franquicia. Según informa Variety, esta segunda opción es la más probable, aunque el formato todavía no se ha concretado. La nueva entrega estará producida por Amazon MGM Studios, MRC y Civic Center Media.

"La obra de Jack Carr ha conectado con el público de una manera que demuestra la fuerza de sus historias y la increíble dedicación que Chris Pratt y todo el equipo ponen en cada episodio", ha destacado Peter Friedlander, responsable de televisión global de Amazon MGM Studios. El ejecutivo ha subrayado la continuidad de esta apuesta de la plataforma: "La franquicia de La lista final sigue conectando con los espectadores y Savage Son lleva la historia a su capítulo más intenso hasta ahora".

La historia situará al antiguo francotirador de los Navy SEAL ante una amenaza especialmente personal: un agente traidor de la CIA que se ha refugiado entre la mafia rusa y planea acabar con él. Mientras tanto, Reece se recupera de una operación cerebral en los parajes de Montana donde pasó su juventud e intenta reconstruir su vida con la ayuda de la periodista de investigación Katie Buranek, interpretada por Constance Wu, y de su amigo y antiguo compañero de armas Raife Hastings, al que da vida Tom Hopper.

La infiltración de la inteligencia rusa en el Gobierno estadounidense obligará al protagonista a reunir a un equipo de antiguos comandos para enfrentarse a la mafia en su propio territorio. La propuesta combinará acción militar, espionaje y supervivencia en la naturaleza, explorando "la delgada línea entre la civilización y los instintos salvajes que emergen cuando la supervivencia se convierte en algo personal", según la descripción del proyecto.

Savage Son ampliará una franquicia que comenzó en 2022 con La lista final y que ya cuenta con la precuela La lista final: Lobo Negro, estrenada en 2025 y protagonizada por Taylor Kitsch como Ben Edwards. La nueva producción todavía no tiene fecha de estreno anunciada.