Chloé Zhao (Eternals) quiere dirigir la película de Star Wars de Kevin Feige: "Haría cualquier cosa si me lo pidiera"

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Chloé Zhao se llevó el Oscar a mejor película por Nomadland y el próximo 5 de noviembre estrenará Eternals, nueva cinta del Universo Cinematográfico Marvel. Parece que la cineasta ha quedado contenta tras trabajar con Disney y no descarta volver a colaborar con la compañía en otra de sus franquicias más importantes.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y director creativo de Marvel, producirá una nueva película de la saga Star Wars que contará con un guion de Michael Waldron. En una entrevista con The Playlist le preguntaron a Zhao si estaría interesada en dirigir el filme. "Haría cualquier cosa si Kevin Feige me lo pidiera", respondió la artista.

Además, el periodista Al Horner compartió en Twitter un extracto de otra entrevista con Zhao, a quien preguntó si estaría dispuesta a dirigir una película de Star Wars tras haberse atrevido con el UCM. "Tengo que andarme con mucho cuidado con lo que digo aquí. Sí. Digamos que es un mundo por el que tengo mucha admiración porque fue una parte muy importante de mi vida", aseguró.

Also, Chloe Zhao mentioned Star Wars five or six times as being really close to heart. So after a while, I asked her this... and got a quite intriguing answer. GIVE CHLOE ZHAO A STAR WARS MOVIE PLS @disney pic.twitter.com/YWkJ6l1UUK