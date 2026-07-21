El chef José Andrés se une a Marvel para "dejar boquiabiertos" a los Vengadores - CONTACTO/MARVEL

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

El chef José Andrés aparecerá en la saga de cómics de Marvel Meals To Astonish: Avengers (en español, "Comidas para dejarte boquiabierto: Los Vengadores"). El chef, que ya hizo su debut en Marvel Comics uniendo fuerzas con Spider-Man, se aliará en esta ocasión con Tony Stark para pararle los pies a Ultrón.

Según informa el medio Bleeding Cool, la historieta, que marcará la segunda colaboración del chef José Andrés con Marvel tras Meals to Astonish: Spider-Man, saldrá a la venta el próximo 14 de octubre. El cómic está escrito por un equipo de guionistas y dibujantes encabezado por Steve Orlando (Scarlet Witch) y Roi Mercado (Phoenix), mientras que el diseño de la portada corre a cargo de Leinil Francis Yu, que se ha encargado de ilustrar portadas de sagas como Los nuevos vengadores, Dungeons of Doom o Lobezno: Armas de Armagedón.

WORLD-RENOWNED CHEF JOSÉ ANDRÉS JOINS EARTH'S MIGHTIEST HEROES IN MEALS TO ASTONISH: AVENGERS #1!



Following Meals to Astonish: Spider-Man #1, Marvel Comics joins forces with José Andrés and World Central Kitchen for another action-packed culinary super hero adventure in MEALS TO… pic.twitter.com/yPCPYJ5xjl — Ghost in the Shelf (@gitshelfcomics) July 21, 2026

"¡¿Primero Manhattan y ahora Las Vegas?! Es un honor único en la vida poder unirme a mis héroes, los Vengadores, para una batalla aún mayor en la Ciudad del Pecado. Junto con el Universo Marvel, nos enfrentamos a la misión más importante de todas... ¡alimentar al mundo!", expresa el chef José Andrés en declaraciones proporcionadas por Marvel.

EL CHEF JOSÉ ANDRÉS UNE FUERZAS CON TONY STARK

"¡El chef de talla mundial, restaurador, filántropo y educador José Andrés se une a los Vengadores! Tony Stark y José se dirigen a Las Vegas para presentar su nueva tecnología de ayuda en caso de catástrofes cuando son atacados por Ultrón. ¡Depende de José y los Vengadores salvar su tecnología... y al mundo!", reza la sinopsis del cómic.

Steve Orlando, que ya trabajó en la creación de Meals to Astonish: Spider-Man, asegura: "Ya fue un honor colaborar con el chef Andrés y darle la bienvenida al Universo Marvel, pero en cuanto visualizamos a los Vengadores colaborando con World Central Kitchen para ayudar a Manhattan... ¡supimos que aún no habíamos terminado!"

"Al igual que Tony Stark, nos hicimos eco de la idea y la llevamos a lo grande. Así que ahora estamos aquí para imaginar cómo podría funcionar realmente esa ayuda global, codo con codo con el chef Andrés. ¡Los Vengadores por fin han encontrado a un rival a su altura! ¡Una fuerza que trabaja con tanto empeño para alimentar al mundo como ellos para salvarlo! Volver a reunirnos con el chef y Marvel ha sido fantástico, e idear formas divertidas de alimentar al mundo es más que eso: ¡es un sueño!", concluye el autor.