Charlie Hunnam confiesa por qué rechazó ser Arrow en el Universo DC

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

Charlie Hunnam ha sido uno de los candidatos favoritos de los fans de DC para hacerse con el papel de Arrow en el cine. El superhéroe estuvo cerca de aparecer en el DCEU que comenzó a construir Zack Snyder, pero el actor ha desvelado que él mismo fue quien rechazó la idea.

Durante la promoción de Rebel Moon, en la que Hunnam une fuerzas, precisamente, con Snyder, el intérprete ha revelado cómo ocurrió dicha reunión con Warner Bros. "Nunca hablé con Zack sobre eso. Honestamente, no recuerdo con quién fue. Eran algunos tipos en traje", rememora en una entrevista concedida a ComicBook.

"Me presentaron la idea y pensaban que sería tremendamente emocionante para mí interpretar a Arrow, pero yo no compartí su entusiasmo", desvela a continuación Hunnam. El actor incluso comenta los motivos que le llevaron a rechazar el papel que le habría hecho debutar en el DCEU.

"No sé quién es Arrow, no quiero ofender a nadie. Miré una foto y pensé: 'No estoy seguro de que el verde sea mi color y estoy bastante seguro de que la licra no es mi material ideal'. Más allá de eso, pensé viendo una sola imagen: 'Gracias, no me interesa'", sentencia el actor.

Hunnam no desvela exactamente cuándo ocurrió aquella reunión. El DCEU comenzó en el año 2013 con El Hombre de Acero y ha durado una década, concluyendo con la inminente Aquaman y el reino perdido. Durante ese tiempo, muchos personajes han aparecido y desaparecido de la franquicia. Además, no todos los proyectos han salido adelante.

En su día, HBO Max comenzó a desarrollar una película en solitario de Canario Negro que serviría de spin-off de Aves de Presa. Dado que Arrow y Canario Negro comparten una larga historia en los comics, es posible que ese fuera el proyecto para el que se pensó en Hunnam. Y es que, finalmente, el superhéroe nunca ha llegado a aparecer en la saga.