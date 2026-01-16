Cate Blanchett repetirá como Valka en Cómo entrenar a tu dragón 2 - DREAMWORKS ANIMATION/CONTACTO

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

Cate Blanchett se une la secuela en imagen real de Cómo entrenar a tu dragón, que tiene previsto su estreno en cines el 11 de junio de 2027. La actriz dará vida a Valka, la madre de Hipo, a quien ya puso voz en la película de animación original.

Según informa The Hollywood Reporter, Blanchett ya ha firmado un acuerdo para unirse al proyecto. La película cuenta entre sus fichajes con otro de los actores de doblaje originales de las películas: Gerard Butler, quien encarnó a Estoico, el padre de Hipo y marido de Valka, en el primer remake en imagen real tras haber puesto voz al personaje en las cintas originales.

En Cómo entrenar a tu dragón 2, estrenada en 2014, Hipo se encuentra con su madre, Valka, a quien Estoico creía muerta después de haber sido capturada por un dragón. Pero Valka sobrevivió y acabó convirtiéndose en domadora de dragones, igual que su hijo, y llevaba años conviviendo pacíficamente con estas criaturas en una isla perdida.

La primera entrega en imagen real de Cómo entrenar a tu dragón se estrenó el pasado mes de junio, recaudando más de 600 millones de dólares en taquilla a nivel global. Dean DeBlois, quien ya fue director y guionista de este primer remake, y que es además cocreador de la franquicia cinematográfica, vuelve en este nuevo proyecto como realizador, guionista y productor ejecutivo.

Completan el reparto del remake en imagen real de Cómo entrenar a tu dragón 2, junto a Blanchett y Butler, Mason Thames, Nico Parker, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James y Harry Trevaldwyn.

Blanchett, ganadora de dos premios Oscar, protagonizó el pasado año Confidencial (Black Bag), el thriller de espionaje de Steven Soderbergh. Además, forma parte del reparto de Father Mother Sister Brother, la más reciente película de Jim Jarmusch, que vio la luz en cines el pasado 24 de diciembre.