La casa de papel 5: ¿Mata la inspectora Sierra al Profesor?

Ya está aquí la quinta temporada de 'La casa de papel'. El atraco al Banco de España se acerca a su fin y la tanda final comienza justo donde terminó la anterior entrega, lo que significa que debe resolver una de las mayores incógnitas que tienen los fans: ¿cuál es el destino del Profesor (Álvaro Morte) después de que la inspectora Sierra (Najwa Nimri) diera con él?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El primer episodio comienza resolviendo el cliffhanger de la pasada temporada, que terminó con el Profesor acorralado por la inspectora Sierra, que le apunta con una pistola, cual depredadora a punto de devorar a su presa. "Jaque mate, hijo de puta", dice Sierra y entonces la escena se funde a negro, dando paso a los créditos y dejando la incógnita de si la policía prófuga de la justicia dispara o no.

Fue entonces cuando muchos fans, alertados por los subtítulos, aseguraron que se oía un disparo que no auguraba nada bueno para Sergio Marquina. Ahora el primer capítulo de la quinta temporada, titulado 'El final del camino' resuelve esa incognita ¿Dispara Sierra al Profesor? Sí, y en varias ocasiones. ¿Mata la inspectora al cerebro de la banda? No.

Al ver cómo Sierra le amenaza, el Profesor hace amago de intentar arrebatarle la pistola, provocando que la exinspectora haga un tiro a modo de advertencia, que evita que Sergio vuelva a hacer un movimiento brusco.

La intención de Sierra no es la de matar al Profesor, de momento. "No me obligue a dispararle porque estoy deseando matarle. Soy la mujer de un hombre muerto, una policía deshonrada, una torturadora para la gente que me quiere, gracias a usted. Si no le estoy vaciando el cargador en la puta cabeza es porque alguien me va a necesitar de mí los próximos 18 años... pero la línea es muy fina y se me obliga a cruzarla, lo haré y lo haré con una sonrisa en la cara", le dice la impredecible inspectora al líder de la banda.

El objetivo de Sierra es sonsacarle al Profesor todo el plan de escape del Banco de España para entregarlo "en bandeja" al coronel Tamayo (Fernando Cayo). "Me voy a encargar de que le juzguen por terrorismo y le caiga la permanente y no vuelva a ver la luz del sol. Porque, escúcheme bien, su condena es nuestra salvación", le dice Sierra antes de golpearlo y dejarlo inconsciente.

Tras tenerlo atado con unas cadenas, Sierra obliga a que el Profesor se ponga en contacto con la banda. Para sorpresa de Lisboa, Sergio revela su delicada situación. "Puede que sea la última vez que hable con vosotros. El estanque de tormentas ha sido descubierto", declara, anunciando así que ha sido capturado. Después, Sierra se presenta ante la banda, dejando a todo el equipo consternado.

El primer episodio muestra que el Profesor no tiene intención de cooperar, a pesar de estar atado y de que Sierra le dispara en un pie. Por ello, no le queda más remedio a la inspectora que torturarlo, encadenándolo y lanzándolo por un puente de un depósito. Es el segundo episodio donde se muestra que Sierra tiene intención de torturar al Profesor hasta que confiese.

De hecho, la fuerza de la inspectora es tal, que logra noquear a Marsella y al padre de Manila cuando estos llegan a la base secreta. Eso sí, de momento, parece que la policía renegada no tiene intención de matar a nadie, pues deja inconsciente tanto al Profesor como a Marsella.