¿Por qué La Casa del Dragón sigue su rodaje en plena huelga de actores?

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) está desde el pasado 13 de julio oficialmente en huelga, lo que significa que muchas producciones se verán obligadas a detener sus rodajes. Los fans de La Casa del Dragón pueden estar tranquilos, porque la serie de HBO Max ha conseguido burlar los efectos del paro pese a estar en plena producción de su segunda temporada.

La Casa del Dragón se está grabando en Reino Unido, pero, según Variety, puede continuar con su filmación debido a que por el momento la huelga se localiza en Estados Unidos. "El elenco de la serie de HBO está compuesto principalmente por actores de Reino Unido que trabajan con contratos regidos por el sindicato local, Equity. Como tal, técnicamente se permite que la serie continúe filmándose porque los miembros de Equity no tienen permiso legal para hacer huelga en solidaridad con el sindicato estadounidense", señala el medio.

"Equity UK apoyará al SAG-AFTRA y sus miembros por todos los medios legales. Un artista que se una a la huelga (o se niegue a cruzar un piquete) en Reino Unido no tendrá protección contra ser despedido o demandado por incumplimiento de contrato por parte del productor o el contratante. Del mismo modo, si Equity alienta a alguien a unirse a la huelga o a no cruzar una línea de piquete, Equity estará actuando ilegalmente y, por lo tanto, será responsable de los daños y se arriesgará a una medida cautelar", ha decretado Equity, que suma 47.000 miembros.

Las fuentes consultadas por Variety indican que las estrictas leyes sindicales de Reino Unido han impedido una muestra de solidaridad por parte de Equity, que no puede legalmente convocar una huelga para apoyar al SAG-AFTRA debido a la restrictiva legislación británica.

La recomendación para los actores que son miembros de Equity, pero no miembros del SAG-AFTRA, y que trabajan en Reino Unido con un contrato de Equity para una productora de Estados Unidos es que sigan trabajando, ya que no tienen protección legal. La recomendación es la misma para los miembros del SAG-AFTRA que no son miembros de Equity, pero trabajan en una producción similar.