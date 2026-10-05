Las canciones de La Oreja de Van Gogh saltarán al cine con una película de Fernando González Molina - MIGUEL LÓPEZ MARTÍNEZ

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

La Oreja de Van Gogh ha alcanzado un acuerdo con los productores Beltrán Gortázar, Domingo Corral y Gonzalo Salazar-Simpson para desarrollar Puedes Contar Conmigo, un largometraje cuyo hilo argumental será el repertorio de la emblemática banda donostiarra. El filme estará dirigido por Fernando Gónzalez Molina, que también escribe el guion junto a Miguel López Martínez.

De esta manera, las canciones de La Oreja de Van Gogh, que recientemente se convertía en el único grupo español en lograr entrar en el Billions Club de Spotify, después de que Rosas superara los 1.000 millones de reproducciones en la plataforma, darán el salto a la gran pantalla.

El proyecto, que se encuentra actualmente en fase avanzada de desarrollo y escritura de guion, llega tras el éxito de la gira de regreso de La Oreja de Van Gogh, Tantas cosas que contar, que todavía no ha terminado y hace poco ha anunciado que llegará a México.

"Ver que nuestras canciones van a cobrar una nueva vida en el cine es un sueño para nosotros", ha expresado el grupo en un comunicado. "Siempre hemos contado historias a través de nuestra música, y saber que ahora esas historias inspirarán un universo visual y narrativo tan grande nos llena de ilusión", añadió, indicando el "momento precioso" de su carrera en el que están y su confianza en que Puedes Contar Conmigo sea "una celebración maravillosa de todo lo que nos une a nuestro público".

UN PROYECTO DEL DIRECTOR DE MI QUERIDA SEÑORITA Y PRODUCTORES DE LOS JAVIS

"Trasladar el universo de la Oreja a una historia original es un desafío gigante para mí", ha indicado por su parte González Molina. El director de títulos como Cronos, Mi querida señorita, Palmeras en la nieve, Tres metros sobre el cielo y Fuga de cerebros, reconoció también que es "cumplir un sueño: actualizar los grandes musicales románticos, que he amado desde siempre, a los códigos del cine actual". "Con esta película me gustaría crear un evento cinematográfico que emocione al público como lo han hecho durante décadas las canciones de La Oreja de Van Gogh", apuntó.

"Poder ser parte de un cruce de talento tan genuino como son La Oreja de Van Gogh y Fernando es una auténtica suerte para nosotros. Sentimos que se han unido los mimbres de lo que puede ser una grandísima película y ahora nuestro reto es acompañarles y poder hacer este sueño lo más grande posible", expresaron los productores.

Gortázar, que fue CEO de Suma Content, la productora fundada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, trabajando en títulos como La Mesías, Superestar o Cardo, impulsa el proyecto a través de su nueva marca de producción, Arce Studios. Por su lado, Sálazar-Simpson ha producido películas como Ocho apellidos vascos y No habrá paz para los malvados, ganadora de seis premios Goya, entre ellos el de mejor película.

LA LA LAND COMO REFERENCIA

En cuanto a Corral, Puedes Contar Conmigo marca su primer proyecto de cine después de su etapa en Movistar Plus, durante la cual vieron la luz cintas como Sirât, Los tigres, La bola negra, Los domingos o El ser querido y series como Querer, La Mesías, Poquita fe o Antidisturbios.

"Como productores, queremos hacer una película que sea diferente y única, y que esté a la altura de la ambición que merecen La Oreja de Van Gogh y sus canciones. Muchas de ellas forman parte de nuestra historia emocional a lo largo de varias generaciones y cuentan con una enorme base de seguidores en Latinoamérica y entre la comunidad hispana de Estados Unidos", aseguró Corral, según recoge Variety. El productor mencionó además La ciudad de las estrellas (La La Land) como una referencia clave para el proyecto.