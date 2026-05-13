Amaia Montero desmiente que vaya a abandonar la gira de La oreja de Van Gogh: "Bajar al infierno te hace indestructible"

La cantante de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, durante su concierto, en el Bizkaia Arena BEC, a 9 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El grupo celebra su 30 aniversario iniciando su gira ‘Tantas cosas que contar’ en su ciudad na - H.Bilbao - Europa Press

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Amaia Montero ha desmentido tajantemente los rumores que señalaban que, tras las duras críticas recibidas en el inicio de la gira de regreso de La oreja de Van Gogh, la cantante se estaba planteando abandonar y cancelar el tour Tantas cosas que contar. "Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible", ha afirmado.

A través de un extenso comunicado en sus redes sociales, la cantante ha salido al paso de la polémica generada tras los dos conciertos en Bilbao que dieron el pistoletazo de salida a la gira en la que, además del reencuetro con Amaia Montero, el grupo donostiarra celebra el 30 aniversario de la banda.

"Hace tres semanas ya planeé cómo iban a ser los días después de los conciertos en Bilbao. Y así lo he hecho y cumplido, por eso os escribo hoy. He desconectado y con mucho éxito", comienza relatando Montero, que tras "descansar como una niña" tras todas las emociones del regreso dijo estar "muy feliz".

"Al día siguiente, mi móvil que también había descansado, ardía de mensajes de cariño, amor y enhorabuenas. Me hizo muchísima ilusión pero seguí con mi plan. Descansar, descansar y descansar", continúa el relato de la artista que vio interrumpida su desconexión por "la llamada de un íntimo amigo mío que me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira". "Le respondí muy sorprendida: '¿cómo?' Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración", dice Montero que respondió a su amigo "con un rotundo NO".

Tras averiguar por qué le hacía esa pregunta, se reafirmó en que protegerse "del ruido y las mentiras" es "lo más sano e inteligente que uno puede hacer". "Lamentablemente no me sorprende. Estoy tan orgullosa de @laorejadevangogh , tan emocionada de lo que viví en Bilbao con 30.000 personas dándolo todo, ese público tan maravilloso, agradecido y entregado que no puedo estar más feliz. Lo dije en el escenario: hemos vuelto, hemos vuelto de verdad. Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible", sentencia.

Con más de una treintena de conciertos por toda España ya confirmados, y tras el doblete en Bilbao, la gira Tantas cosas que contar continuará su recorrido por toda la geografía nacional, incluyendo paradas múltiples en el Movistar Arena de Madrid, el Palau Sant Jordi de Barcelona e, incluso, una nueva cita en la capital vizcaína el 5 de diciembre. El tour concluirá, al menos de momento, con un último concierto en el Movistar Arena el 30 de diciembre.