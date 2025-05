Stephen Graham se une a Penélope Cruz y Javier Bardem en 'Bunker' de Florian Zeller

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

Tras arrasar con la serie de Netflix Adolescencia, de la que es protagonista y creador, Stephen Graham se suma ahora a Penélope Cruz y Javier Bardem en Bunker, un thriller psicológico del director de El Padre, Florian Zeller.

"Estoy sumamente feliz de que Stephen Graham se una al elenco de Bunker. Desde This Is England y más recientemente con Adolescencia, siempre me ha impresionado la fuerza emocional y la belleza de sus interpretaciones", declaró Zeller en un comunicado. "Estoy encantado de trabajar con un talento increíble como Stephen, cuya capacidad única, con un solo gesto, para rompernos el corazón y asustarnos ayudará a hacer de Bunker un thriller profundamente conmovedor", concluye el director en declaraciones a Variety.

Escrita para Cruz y Bardem, Bunker gira en torno a un arquitecto que acepta un proyecto moralmente ambiguo: la construcción de un búnker de supervivencia para un multimillonario tecnológico y para su esposa, quien comienza a cuestionar su matrimonio tras 17 años juntos.

Al igual que en trabajos anteriores de Zeller, Bunker ahondará en los desafíos emocionales y morales, así como en los miedos y dudas que enfrenta una pareja. Zeller, dramaturgo de renombre mundial, causó sensación con su debut como director, El Padre un filme con el que Anthony Hopkins ganó el Óscar a mejor actor en 2021. Un año más tarde estrenó El hijo, otro drama familiar protagonizado por Hugh Jackman, Zen McGrath, Vanessa Kirby y Laura Dern.