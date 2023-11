Disney celebra los 10 años de Frozen

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

En la recta final de las celebraciones de su centenario, Disney abre un hueco a un aniversario también muy destacado. Y es que Frozen: El reino de hielo cumple 10 años desde que irrumpió en las salas de cine en noviembre de 2013 y se convirtió en un fenómeno mundial. Con motivo de esta fecha tan señalada, y mientras ya prepara la tercera y la cuarta entrega de la saga, The Walt Disney Company ha repasado el recorrido de la franquicia y sus momentos y productos más emblemáticos.

Dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, el filme que sigue las aventuras de las princesas Ana y Elsa recaudó en taquilla 1.277 millones de dólares. También obtuvo 70 premios cinematográficos incluyendo dos Premios Oscar en 2014: mejor película de animación y mejor canción original Let it go. La versión original de la famosa canción cuenta con más de 840 millones de reproducciones en el canal de YouTube de The Walt Disney Animation Studios mientras que la versión al castellano, Suéltalo, tiene más de 91 millones de visualizaciones en la misma plataforma.

La cinta dio pie a una secuela, Frozen II (2019), que se convirtió en la película de animación más taquillera de la historia del cine con más de 1.453 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Además, la exitosa franquicia animada ya prepara una tercera y cuarta entrega. "Frozen 3 está en proceso, y Frozen 4 podría estar también en proceso", declaró Bob Iger, CEO de Disney, en una reciente entrevista en Good Morning America.

Frozen está presente en la actualidad en la mayoría de las líneas de negocio de la compañía. En la división de productos de consumo, Frozen (Princesas Disney) representa una de las propiedades más fuertes a nivel ventas gracias a todo el rango de producto bajo su licencia: ropa, accesorios, juguetes, libros, belleza, disfraces, productos de exterior, etc.

Los juguetes de Frozen son una referencia dentro de la categoría de muñecas y es la propiedad número 1 del mercado de licencias. Elsa es, según informa la compañía, la Princesa Disney favorita entre las niñas menores de 7 años y desde el año 2013, se han vendido más de una media de 40 muñecas cada minuto. Además, Noruega observó en 2015 un aumento del 53% de turismo con el lanzamiento de la primera película y de un 170% en 2018 con el estreno de Frozen 2.

Asimismo, junto a las mencionadas películas de Frozen: El reino de hielo y Frozen 2. La plataforma de streaming de Disney+ ofrece la oportunidad a sus fans de poder ver todos los cortos inspirados en la saga y sus personajes: Frozen Fever (2015), LEGO Frozen Luces de invierno (2016), Frozen: Una aventura de Olaf (2017), Érase una vez un muñeco de nieve (2020), Olaf presenta (2021) así como el documental Mucho más allá, así se hizo Frozen 2 (2020) que muestra el trabajo de los estudios durante los últimos 6 meses antes del estreno del segundo título.