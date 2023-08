Bryan Craston y el elenco de Breaking Bad, reunidos en los piquetes de la huelga de actores,avisan del peligro de la IA

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

El pasado 13 de julio el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) inició su huelga. Los piquetes continúan y numerosas estrellas han mostrado su solidaridad, uniéndose a las protestas por la mejora de condiciones para el gremio.

Entre los artistas que han apoyado el paro están las estrellas de Breaking Bad Bryan Cranston, Aaron Paul, Jesse Plemons y Betsy Brandt, que se unieron recientemente a un piquete a las puertas de los estudios de Sony. "Estamos aquí en solidaridad con todos nosotros, con todos nuestros hermanos y hermanas afectados por esto, y con el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y el SAG. No los convertiremos [a los estudios y las plataformas de streaming] en enemigos, no son villanos. Son personas con las que todos volveremos a trabajar en algún momento. Solo queremos que vean la realidad y la justicia, vuelvan a la mesa de negociación y hablen con nosotros”, declaró Cranston, tal como recoge The Hollywood Reporter.

"Queremos un contrato equitativo. Algo que haga que el trabajador pueda pagar sus facturas, pagar el alquiler, comprar comida para sus familias. Realmente hemos llegado a ese punto. Es un momento decisivo”, agregó el actor, que mostró su preocupación por el uso de inteligencia artificial en la industria.

"Este contrato tendrá una frase que diga: 'Los actores deben ser seres humanos'. Esto es alucinante, pero eso es lo que dirá, y lo mismo con el contrato del sindicato de guionistas: 'Debe ser escrito por un ser humano'. Nunca habíamos imaginado eso antes, pero está aquí ahora mismo. Es posible que suceda ahora mismo y tenemos que intervenir y decir: ‘Están deshumanizando la fuerza de trabajo y esto no puede continuar'”, lamentó.

"You are dehumanizing the workforce" - #BreakingBad star @BryanCranston shares his sincere concerns about studios using AI pic.twitter.com/xXvK52OAsl — The Hollywood Reporter (@THR) August 29, 2023

Jesse Plemons, quien interpretó a Todd en Breaking Bad, dijo que además de las protecciones contra la IA, el pago de royalties es otro tema clave de las negociaciones. "Empecé a actuar hace bastante tiempo y así es como la gente sobrevive cuando no está trabajando", añadió.

Cranston ya expresó su preocupación por la IA el pasado julio durante una protesta en Nueva York. Entonces, el intérprete cargó directamente contra Bob Iger, CEO de Disney. "No nos van a quitar el trabajo para dárselo a los robots. No permitiremos que nos quiten nuestro derecho a trabajar y ganarnos la vida decentemente. Y por último, y lo más importante, no permitiremos que nos quiten la dignidad. Somos un sindicato de principio a fin, hasta el final", apuntó el actor.