La broma sobre Alec Baldwin y una escopeta que los Oscar censuraron a Amy Schumer

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

Fue el 21 de octubre de 2021 cuando Alec Baldwin disparó accidentalmente a Halyna Hutchins en el set de Rust. La directora de fotografía perdió la vida, mientras que el realizador de la cinta, Joel Souza, resultó herido. Ahora Amy Schumer ha revelado en uno de sus espectáculos que los Oscar 2022, cuya gala presentó junto a Regina Hall y Wanda Sykes, censuraron una broma al respecto.

Según Variety, Schumer estaba realizando un monólogo en Las Vegas el sábado 2 de abril cuando lanzó una broma de Baldwin que, según aseguró, no se le permitió decir en los Oscar. "¿No mires arriba es el nombre de una película? Más bien no mires a través del cañón de la escopeta de Alec Baldwin", bromeó.

La cómica también dijo que tenía chistes sobre Joe Rogan y James Franco, pero que eran demasiado controvertidos. "No se me permitió decir nada de eso en los Oscar, pero sí puedes ir y abofetear a alguien", comentó, en referencia a la agresión de Will Smith a Chris Rock.

El pasado mes de marzo Baldwin volvió a actuar por primera vez desde el suceso, protagonizando dos películas navideñas tituladas Kid Santa y Billie's Magic World. El artista declaró que el primer asistente del director le dijo que el arma estaba "fría", lo que significa que está descargada y lista para disparar.

Sin embargo, la armera Hannah Gutiérrez Reed insiste en la culpabilidad de Baldwin. "El señor Baldwin sabía que no podía apuntar con un arma de fuego a los miembros del equipo bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, apuntó con el arma a Halyna antes del fatal incidente contra todas las reglas y el sentido común", puntualizó Gutiérrez Reed en un comunicado.

Los Oscar 2022 serán tristemente recordados por el bofetón de Smith a Rock. El actor agredió a su compañero a raíz de una broma sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha abierto una investigación y ha prometido que tomará medidas contra el intérprete, ganador de la estatuilla por El método Williams, que anunció hace unos días su renuncia a la membresía de la Academia.