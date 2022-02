La familia de Halyna Hutchins denuncia a Alec Baldwin por homicidio imprudente

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Fue el 21 de octubre de 2021 cuando Alec Baldwin disparó accidentalmente a Halyna Hutchins en el set de Rust. La directora de fotografía perdió la vida, mientras que el realizador de la cinta, Joel Souza, resultó herido. La familia de Hutchins emprenderá acciones legales contra el actor, quien ha sido denunciado por homicidio imprudente.

Los abogados de la familia han presentado la denuncia en Nuevo México, donde tuvo lugar el accidente. "Hay muchas personas culpables, pero el señor Baldwin era la persona que sostenía el arma. Si no hubiera disparado, ella no habría muerto", dijeron los representantes legales en una rueda de prensa en Los Ángeles, tal como recoge New York Post.

"Baldwin tiene una parte significativa de la responsabilidad, pero hay otras personas, y de eso se tratará este caso, de evaluar la distribución justa de culpa todo aquel que sea responsable de esta tragedia sin sentido", agregaron.

La demanda también cita mensajes de texto y correos electrónicos enviados por Lane Luper, el asistente de cámara, alertando sobre disparos accidentales en el set y falta de seguridad, hasta el punto de que abandonó la producción justo antes de la muerte de Hutchins. Además, el texto alega que Baldwin violó las reglas en cuanto al manejo seguro de armas de fuego. También sugiere que Baldwin realizó un disparo imprudente de un arma de fuego, delito que en el estado de Nuevo México podría acarrear al actor consecuencias penales.

Randi McGinn, la abogada de la acusación en Albuquerque, estima que el juicio se celebrará en un año y medio o dos años. "En Nuevo México estamos acostumbrados a que venga gente de fuera de la ciudad para jugar a ser vaqueros sin saber cómo usar armas", dijo McGinn. "No se debe dar un arma a alguien hasta que no haya recibido un entrenamiento de seguridad. Nadie debería morir con un arma real en un escenario ficticio", declaró.

Además de Baldwin, la denuncia nombra como acusados a los productores Ryan Smith, Allen Cheney, Nathan Klingher, Ryan Winterstern, Anjul Nigam, Matthew DelPiano y Emily Salveson, así como a los miembros del equipo Sarah Zachry, Dave Halls, Hannah Gutierrez Reed, Gabrielle Pickle y Seth Kenney, entre otros.

La oficina del sheriff del condado de Santa Fe ha estado investigando el incidente, centrándose en determinar cómo llegó la munición real al set. Las investigaciones han revelado que la armera, Hannah Gutiérrez Reed, cargó la pistola con lo que ella creía que eran balas falsas. Luego le dio el arma a David Halls, el primer asistente de dirección, quien aseguró que la pistola era segura mientras se la entregaba a Baldwin.

Durante la rueda de prensa se mostró un vídeo de animación que reconstruía el accidente. En él se puede ver cómo le entregan la pistola a Baldwin, quien se sienta en un banco y dispara hacia la cámara, matando a Hutchins e hiriendo a Souza.

