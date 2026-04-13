Britney Spears vuelve a rehabilitación tras su detención por conducir bajo los efectos del alcohol

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MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

Este pasado mes de marzo, Britney Spears fue arrestada en el condado de Ventura, California, por conducir mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. Ahora, numerosas informaciones han dado a conocer que la cantante ha ingresado voluntariamente en un centro de rehabilitación.

Un comunicado de prensa difundido por un representante de la artista y obtenido por Deadline se refirió a lo sucedido como "un incidente desafortunado que es totalmente inexcusable", asegurando que Spears iba a "tomar las medidas adecuadas y cumplir con la ley". "Esperamos que esto pueda ser el primer paso hacia un cambio largamente esperado que debe producirse en la vida de Britney", señalaba el mensaje.

"Esperamos que pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil. Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan, necesario y largamente esperado, para prepararla para el éxito y el bienestar", continúa el comunicado.

Spears tiene prevista su comparecencia en el Tribunal Superior del condado de Ventura para el próximo 4 de mayo. Según apunta TMZ, el caso habría sido una de las razones que habrían llevado a la cantante a ingresar en el centro de rehabilitación, en un programa que en principio tendría una duración de 30 días. "Sabe que, desde el punto de vista estratégico, esto le dará buena imagen ante el juez: que se lo está tomando en serio", señaló una fuente anónima.

Cabe recordar que no es la primera vez que la artista ingresa en rehabilitación. La también modelo y actriz finalizó además en 2021, gracias en buena medida al movimiento social #FreeBritney, un período bajo la tutela de su padre que comenzó en 2008, cuando tuvo que someterse a psicoterapia, y durante el cual no tuvo control alguno sobre sus asuntos personales y finanzas.

SPEARS NO VOLVERÁ A ACTUAR EN ESTADOS UNIDOS

La cantante, que dominó el pop de finales de los 90 y principios de los 2000 con éxitos como Baby One More Time o Toxic, vendió recientemente la totalidad de su catálogo musical a Primary Wave en un histórico acuerdo con valor de 200 millones de dólares.

El pasado mes de enero, la artista compartió una publicación en sus redes sociales, dando a conocer su intención de "nunca volver a actuar en EE. UU. por razones extremadamente delicadas". En el mismo mensaje, Spears remarcó que sí esperaba compartir escenario con su hijo en Reino Unido y Australia.

Por otra parte, la cantante tiene pendiente un proyecto relacionado con sus memorias. En octubre de 2023 Spears publicó The Woman In Me y en 2024 se anunció que el libro se adaptaría a la gran pantalla, contando con Jon M. Chu como director. El cineasta de Wicked aseguró que la artista estaría "muy involucrada" en el biopic.