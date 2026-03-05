Britney Spears, detenida por conducir bajo los efectos del alcohol - DAVE STARBUCK / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

La cantante Britney Spears ha sido arrestada en el condado de Ventura, California, por conducir mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. Tal y como informa Variety, el arresto de Spears por parte de los oficiales de la Patrulla de Carreteras de California se produjo alrededor de las 21:30 horas.

Según los informes policiales, la artista musical de 44 años fue detenida y esposada tras ser sospechosa de conducir en estado de embriaguez y, posteriormente, pasó a disposición del sheriff del condado sobre las 3 de la madrugada de este jueves 5 de marzo, siendo puesta en libertad tres horas después.

Spears tiene prevista su comparecencia en los juzgados para el 4 de mayo. La también modelo y actriz finalizó en 2021, gracias en buena medida al movimiento social #FreeBritney, un período bajo la tutela de su padre que comenzó en 2008, cuando tuvo que someterse a psicoterapia, y durante el cual no tuvo control alguno sobre sus asuntos personales y finanzas, y hasta ahora había mantenido un perfil bajo.

Recientemente se dio a conocer que la artista musical, que revolucionó la industria de la música pop entre los 90 y 2000 con canciones como Baby One More Time o Toxic y cuyo último trabajo fue el single Hold Me Closer (2021) junto a Elton John, vendió recientemente su catálogo musical en un histórico acuerdo millonario con la compañía Prime Wave a fines del pasado diciembre por un valor de 200 millones de dólares.

Por otra parte, Spears ya compartió en una publicación de Instagram, que no tardó en eliminar, que probablemente no volvería a actuar debido a lo traumático que fue el periodo que vivió bajo la tutela de su padre, criticando además su aspecto en los videoclips y sesiones de fotos durante los últimos 13 años, sobre los que no tuvo ningún poder de decisión.