Millie Bobby Brown y Sabrina Carpenter, enfrentadas por Britney Spears

Britney Spears publicó en octubre de 2023 sus memorias, tituladas The Woman In Me. En 2024 se anunció que el libro se adaptaría a la gran pantalla, cinta que contará con Jon M. Chu, director de Wicked, como realizador. Desde el anuncio, han circulado numerosos rumores sobre la actriz que dará vida a la protagonista, con nombres como Sabrina Carpenter y Millie Bobby Brown entre las supuestas candidatas.

Buzzing Pop publicó en X que Brown, Carpenter e incluso Ariana Grande podrían dar vida a Spears en el biopic. Sin embargo, Chu desmintió las especulaciones contestando al post en la red social. "Nada de esto es cierto. Suena emocionante, pero aún no hemos tenido ni una sola conversación sobre el casting de esta película. Estamos demasiado pronto en el desarrollo. Lo siento", aclaró.

None of this is true. Sounds exciting but have not had one conversation about casting this movie yet. We are way too early in development. Sorry 🤷🏻 — Jon M. Chu (@jonmchu) March 23, 2025

Junto a las mencionadas actrices, también han sonado los nombres de Florence Pugh, Emma Roberts, Olivia Holt, Tate McRae, Sydney Sweeney, Addison Rae o Elle Fanning para encarnar a la vocalista.

Tal como reveló una fuente a OK Magazine, Spears estará "muy involucrada" en el biopic. "La verdadera historia aquí es que, a diferencia del fallido biopic de Madonna en el que Universal desperdició dos años de trabajo, la película de Britney tiene un material sólido en forma del libro de Britney de 2023, The Woman in Me. Britney entiende lo altas que son las apuestas financieras en este caso, no solo para el estudio, sino también para ella personalmente, y ahí es donde difiere de Madonna. El fracaso no es una opción", dijo el informante.

En la primavera de 2024, circularon rumores de que Spears corría el riesgo de "entrar en quiebra". Sin embargo, otra fuente informó que estaba "lejos" de la ruina financiera, en parte gracias a las exitosas ventas de su memorias y audiolibro: el bestseller superó los dos millones de copias vendidas solo tres meses después de llegar a las librerías.