Brendan Fraser en Los asesinos de la luna divide a los fans: "La peor interpretación de la historia"

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Brendan Fraser, reciente ganador del Oscar a mejor actor por su papel en La ballena, participa como secundario en Los asesinos de la luna, la nueva película de Martin Scorsese. En ella, interpreta al abogado W.S. Hamilton que defiende al personaje de Robert De Niro. Sin embargo, los espectadores no se ponen de acuerdo en el nuevo trabajo del actor.

A través de las redes sociales, múltiples fans han vertido sus opiniones sobre el papel de Fraser. Y aunque hay quienes ven una actuación excepcional que mantiene el nivel que el actor viene mostrando últimamente, otros no están nada convencidos, acusándole de estar exagerado y fuera de tono. Tal disparidad ha hecho que la interpretación sea muy comentada en los últimos días.

"Estoy en el equipo que piensa que Brendan Fraser está bien en Los asesinos de la luna. El tío sabía que tenía un tiempo limitado en pantalla y decidió aprovecharlo al máximo. Funciona", comenta un usuario de X (Twitter). "Me gustó Brendan Fraser en Los asesinos de la luna. Que sea exagerado tiene mucho sentido para el personaje", coincide otro.

"Qué alegría me ha dado ver a Brendan Fraser, una intervención corta pero muy buena. Qué grande es este pedazo de actor", menciona un tercero. "¿Se le puede dar un Oscar a Brendan Fraser por aparecer 7 minutos en una película de tres horas? Yo digo que sí", pide otro más.

"Como actor y abogado, obviamente soy la máxima autoridad para hablar la actuación de Brendan Fraser en Los asesinos de la luna. Es buena", sugiere @joelisprudence. De hecho, también hay quienes no entienden que se pueda criticar el trabajo de Fraser. "Espera. ¿A la gente no le gusta la actuación de Brendan Fraser en Los asesinos de la luna? ¿Nunca habéis estado en un tribunal? ¿No entiendes a los hombres que se hacen grandes? Ese personaje es la encarnación viva del meme "CORRECT" de Plankton. La confianza engaña a la gente haciéndoles creerte", explica un fan.

Pero no todos coinciden con esas valoraciones. "Como alguien que admiró la actuación de Brendan Fraser en la película La ballena, su actuación en Los asesinos de la luna es una de las peores actuaciones que he visto en mi vida", critica @messyandhappy. "Del reparto lo peor es Brendan Fraser, pasado de rosca y ridículo", menciona la periodista Mari Carmen Rodríguez.

"Brendan Fraser ofrece la peor actuación de todos los tiempos en Los asesinos de la luna, wow", se sorprende una usuaria. "Lo siento, me encanta Scorsese, pero ¿en qué narices estaba pensando con esa escena de Brendan Fraser?", se lamenta otro.

Por último, hay espectadores de la película que tienen sentimientos encontrados en cuanto a la presencia del actor. "Brendan Fraser está como dos minutos en Los asesinos de la luna, tal vez menos, y pasa cada segundo actuando hasta la extenuación, y eso me desconcertó pero también me encantó", sentencia @JeffMovieMan. La película ya puede verse en cines.