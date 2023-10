La actriz nativa americana Devery Jacobs carga contra Los asesinos de la Luna de Scorsese: "Verla ha sido un infierno"

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

Martin Scorsese acaba de estrenar su nueva película, Los asesinos de la luna. En ella se retrata el "genocidio silencioso" perpetrado contra la nación de Osage en la década de 1920, cuando al menos 60 miembros de su tribu fueron asesinados por colonos blancos que buscanban hacerse con sus tierras y riquezas derivadas del petróleo. Sin embargo, su enfoque ha levantado numerosas críticas. Las últimas han llegado desde la actriz Devery Jacobs, perteneciente a la Nación Mohawk.

A través de un hilo en su cuenta de X (Twitter), la intérprete de Reservation Dogs ha atacado con dureza al filme de Scorsese puesto que únicamente representa a los Osage como víctimas, y no como seres humanos completos, y además arma su relato desde el punto de vista de los asesinos, que son los auténticos protagonistas de la película. "Esta película es dolorosa, agotadora, implacable e innecesariamente gráfica", comienza.

"Siendo nativa, ver esta película ha sido un infierno. Imaginar las peores atrocidades cometidas contra tus antepasados, y luego tener que sentarse a ver una película explícitamente llena de ellos, con el único respiro de escenas de 30 minutos de hombres blancos asesinos hablando o planificando los asesinatos", continúa Jacobs.

"Si miras proporcionalmente, cada uno de los personajes de Osage está dolorosamente poco desarrollado, mientras que los hombres blancos reciben mucha más atención y profundidad", explica la intérprete. "No creo que a estas personas reales se les muestre honor o dignidad en la horrible representación de sus muertes. Al contrario, creo que mostrar más mujeres nativas asesinadas en la pantalla normaliza la violencia cometida contra nosotras y deshumaniza aún más a nuestro pueblo", añade.

"No puedo creer que sea necesario decirlo, pero las personas indígenas existimos más allá de nuestro dolor, traumas y atrocidades. Nuestro orgullo por ser nativos, nuestros idiomas, culturas, alegría y amor son mucho más interesantes y humanizadores que mostrar los horrores que nos infligieron los hombres blancos", resume Jacobs en su largo comunicado en contra de la cinta.

La actriz asegura que comprende a aquellos Osage que colaboraron en la cinta. Además, alaba el trabajo de Lily Gladstone como Mollie, para quien pide el Oscar. Sin embargo, expresa su malestar por la forma en que Scorsese ha decidido retratar lo ocurrido.

"Lo siento, pero ¿Scorsese decidiendo terminar con una toma de bailes y tambores de Ilonshka? Esto no exime a la película de presentar a los nativos como víctimas indefensas", sentencia, preguntándose si esta es la forma de representación que su pueblo necesita.

Por lo general, Los asesinos de la luna ha sido ampliamente bien recibida, incluso por algunos miembros de la Nación Osage. Sin embargo, muchas críticas se han centrado en que el director haya articulado su narración desde el punto de vista de los personajes blancos, especialmente en el de Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), uno de los responsables de los asesinatos.

En este mismo sentido ya se pronunció Chris Côté, consultor de lengua Osage, acudió a la premiere de la cinta en Los Ángeles y criticó algunos aspectos de la película. "Como Osage, realmente quería que esto se contara desde la perspectiva de Mollie (Gladstone) y lo que experimentó su familia, pero creo que se necesitaría a un Osage para hacer eso", señaló.

En todo caso, el consultor aseguró que "a pesar de no ser Osage" Scorsese "hizo un gran trabajo representando a nuestra gente" pero lamentó que la "historia se cuenta casi desde la perspectiva de Ernest Burkhart (DiCaprio)". "Ellos le dan al personaje esta conciencia, de alguna manera dan a entender que hay amor. Pero cuando alguien conspira para asesinar a toda tu familia, eso no es amor. Eso no es amor, eso va más allá del abuso", sentenció