Brad Pitt pisa a fondo en el adrenalínico tráiler de F1

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer y espectacular tráiler de F1, la película sobre el mundo de la Fórmula 1 que protagonizará Brad Pitt, que ha lanzado su primer teaser con motivo del Gran Premio de Silverstone, en Gran Bretaña. El filme, que dirigido por Joseph Kosinski, responsable de la taquillera Top Gun: Maverick, sigue reuniendo reuniendo material en los circuitos reales durante el mundial de F1, verá la luz en los cines dentro de un año, el 25 de julio de 2025

En el avance, de más de minuto y medio de duración, el personaje de Pitt muestra que está dispuesto a todo, incluso a atentar contra su propia seguridad, para ser un rival a la altura del resto de escuderías de la parrilla. "Nuestra oportunidad está en las curvas. Hay que hacer un coche para el combate", sentencia Pitt, antes de asegurar que no busca seguridad.

El resto del adelanto, al ritmo de un motivador We Will Rock You de Queen, deja ver un primer vistazo a estas carreras, con los bólidos reinando sobre el asfalto y un Pitt dispuesto darlo todo por la victoria.

La cinta promete ser una experiencia inmersiva sumergiéndose de lleno en el mundo automovilístico. Y es que el filme, dirigido por Kosinski se está rodando en los propios circuitos en los que estrellas como Max Verstappen, Fernando Alonso o Lewis Hamilton disputan el Mundial de Fórmula 1 en los fines de semana de competición. De hecho, el propio Hamilton, siete veces campeón del mundo, participa en la producción del proyecto a través de su compañía Dawn Apollo Films y se espera que realice algún tipo de cameo en la película.

En el filme, Pitt interpretará a un piloto retirado que vuelve a la categoría reina para acompañar y guiar a un joven corredor interpretado por Damson Idris. La trama ahondará en la relación entre el inexperto piloto y su mentor en el camino hacia el éxito dentro de la Fórmula 1 en APXGP, un equipo ficticio de la parrilla.

Ya durante la temporada de 2023, el monoplaza creado para la cinta, que cuenta con un chasis de la máxima categoría creado por el equipo Mercedes y una unidad de potencia de Fórmula 2, se dejo ver por algunas de las carreras del campeonato de F1. Y es que para darle realismo a la cinta, Pitt ha aprendido a conducir estos bólidos.

Es por ello por lo que este proyecto promete convertirse en el Top Gun de la Fórmula 1, con el protagonista de Seven y de Malditos Bastardos imitando a Tom Cruise, que aprendió a pilotar aviones para su legendaria saga.

Además de Pitt e Idris, completan el reparto de este filme el actor español ganador del Oscar Javier Bardem interpretando al dueño del equipo APXGP, así como la nominada al Oscar Kerry Condon, Tobias Menzies, Sarah Niles y Kim Bodnia. Ehren Kruger, nominado al Oscar al mejor guión adaptado por Top Gun: Maverick, firma el libreto de la cinta.