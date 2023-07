Brad Pitt pilota un Fórmula 1 en Silverstone y adelanta detalles su próxima película

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

El pasado fin de semana se disputó en Reino Unido el Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1, una de las carreras más icónicas de la temporada. En ella, como se había anunciado, Brad Pitt se subió a un monoplaza para recorrer algunas vueltas de cara a su próxima película. Además, el actor explicó nuevos detalles sobre la sinopsis.

El intérprete y su compañero de reparto Damson Idris dan vida a Sonny Hayes y Josua Pearce, dos pilotos de una escudería ficticia de Fórmula 1, APXGP. Ambos condujeron dos coches de Fórmula 2 adaptados por Mercedes para asemejarlos a coches de Fórmula 1. Con ellos realizaron la vuelta de formación junto al resto de pilotos reales de la competición, además de otros actos protocolarios.

Welcome to the grid, APXGP 👀 #F1 pic.twitter.com/V8zu959Z6X

En Silverstone, la escudería APXGP contó con su propio garaje tal y como los demás equipos, así como un box en el muro para ofrecer la máxima sensación de realismo. Todo ello con el permiso de los organizadores del Mundial de F1, que también les permitirán grabar nuevas escenas en el Gran Premio de Hungría a finales de julio. En la cinta, Pitt será un piloto de carreras retirado que regresa a la competición para correr junto a un joven al que deberá enseñar todo lo que sabe.

Tras bajarse de los coches, Pitt concedió una entrevista a SkySport en la que dio algunos detalles más sobre la película. "El ambiente es increíble, el poder ser parte de esto y contar nuestra historia. Los equipos nos han abierto sus puertas", comentaba el actor, agradecido.

"We've got to get you a cameo!" 😅



Brad Pitt reveals all about APXGP with Martin Brundle 🤩 pic.twitter.com/DjokRTIuLt