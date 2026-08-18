Brad Pitt y Odin se enfrentan a la naturaleza más salvaje en el nuevo tráiler de En el corazón de la bestia - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

David Ayer dirige En el corazón de la bestia (Heart of the Beast), el nuevo thriller protagonizado por Brad Pitt. En la cinta, el actor da vida a James Belmont, un exsoldado de las fuerzas especiales que, junto a su perro Odín, se ve obligado a sobrevivir en las inhóspitas tierras de Alaska. A la espera de su estreno el 25 de septiembre, Paramount ha lanzado un nuevo y emocionante tráiler.

El adelanto, de menos de un minuto de duración, arranca con Belmont conociendo al cachorro, "un perro de combate adiestrado por las fuerzas especiales". El video continua mostrando que ambos han vivido situaciones extremas en zonas de guerra y ya es hora de que el can "conozca la paz".

"Nadie va a venir a buscarnos", confiesa el personaje de Pitt cuando quedan varados en medio de las inhóspitas tierras de Alaska tras tener un aparatoso accidente con su avioneta. Así, los dos compañeros deberán enfrentarse a la naturaleza es su estado más salvaje mientras intentan sobrevivir sin mucha esperanza de ser rescatados. "Estamos solos tío... vamos a casa", dice el exsoldado al final del tráiler.

ALGUNOS VÍNCULOS SON PARA SIEMPRE

"Tras sobrevivir a un brutal accidente aéreo, un oficial de Fuerzas Especiales y su perro de combate quedan atrapados en el corazón indomable de Alaska. Frente a una naturaleza implacable, ambos deberán luchar al límite por sobrevivir", adelanta la sinópsis oficial del filme.

Recientemente, el actor estadounidense confesaba en un vídeo desde el rodaje cómo trabajar con un perro como compañero de elenco fue "una experiencia muy especial". Además, Pitt bromeaba sobre lo singular que fue rodar las escenas siguiendo al animal: "Si quiere por allí, entonces vamos por allí". "Es la pieza más importante de esta historia", decía el intérprete refiriéndose a su coprotagonista de cuatro patas.

En el corazón de la bestia, que llegará a los cines el próximo 25 de septiembre, está dirigida por David Ayer, que vuelve a reunirse con Pitt tras el thriller bélico Corazones de acero. J.K. Simmons (Whiplash) y Anna Lambe (Al norte del norte) completan el reparto del filme.