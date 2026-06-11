Brad Pitt y Odín contra la implacable madre naturaleza en el trepidante tráiler de En el corazón de la bestia - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

David Ayer dirige En el corazón de la bestia (Heart of the Beast), el nuevo thriller protagonizado por Brad Pitt. El actor da vida en la cinta a James Belmont, un exsoldado de las fuerzas especiales que, junto a su perro Odín, se ve obligado a sobrevivir en las inhóspitas tierras de Alaska. A la espera de su estreno el 25 de septiembre, un trepidante tráiler muestra al protagonista librando una lucha a vida o muerte contra lobos y enfrentándose los retos de la naturaleza más salvaje.

El adelanto arranca con Belmont y su fiel perro pasando la noche en una tienda de campaña. Seguidamente, el can se despierta y comienza a ladrar para alertar a su dueño. James se despierta repentinamente y comprende que Odín ha tenido una pesadilla con su tiempo combatiendo juntos en el ejército. "Ya no estamos allí", le dice, calmando al perro mientras lo abraza.

Instantes después, una secuencia muestra a un hombre interpretado por J.K. Simmons sentado y preguntándole a Belmont a qué se dedica. "Fuerzas Especiales, retirado", dice el personaje de Brad Pitt, al tiempo que las imágenes muestran su pasado militar y cómo conoció a su leal compañero canino.

PITT CONTRA LOBOS, RÍOS SALVAJES Y UN ACCIDENTE

Poco después, el avance descubre cómo James y Odín acabaron sufriendo un accidente en avioneta que los dejó varados en la salvaje naturaleza de Alaska, viéndose forzados a recuperar un kit de supervivencia de un río salvaje. Seguidamente, una escena muestra a ambos en mitad de la noche enfrentándose a una manada de lobos.

Dirigida por Ayer y escrita por Cameron Alexander, El corazón de la bestia también cuenta en su elenco con Anna Lambe. Olivia Hamilton, Marty Bowen, Ayer y Pitt son los productores, mientras que el propio Alexander, junto a Damien Chazelle, Scott Lumpkin, Alexander, Chris Long, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary, Sophie Cassidy y Zack Conroy, son los productores ejecutivos.