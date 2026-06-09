Brad Pitt, en modo supervivencia salvaje en las primeras imágenes de En el corazón de la bestia - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

En el corazón de la bestia (Heart of the Beast), filme protagonizado por Brad Pitt y dirigido por David Ayer. Unas imágenes de este trepidante thriller muestran al actor en la piel de James Belmont, un exsoldado de las fuerzas especiales que lucha por sobrevivir junto a su perro en mitad de la salvaje naturaleza de Alaska.

En la primera de las imágenes publicadas en exclusiva por GQ, Belmont aparece en plena naturaleza sosteniendo un rifle de largo alcance con mira y deja ver en su cuello un llamativo tatuaje con los puntos cardinales. La segunda muestra al personaje de Pitt y su perro, Odín, con una pata entablillada, miran con curiosidad mientras se sostienen en uno de los flotadores de un hidroavión.

Otra de las escenas muestra a Belmont celebrando junto al can que siguen con vida en medio de la salvaje naturaleza de Alaska, mientras que en la cuarta se encuentran fuera de su tienda de campaña trazando un mapa en una improvisada mesa junto a una brújula.

Ya la siguiente revela a Pitt con un gorro y una camiseta de camuflaje leyendo un libro y tras él se encuentra un cámara filmando la escena. En cuanto a la cuarta y última, es una toma del actor de Seven y El club de la lucha en un entorno rocoso, conversando con Ayer.

First look at David Ayer's ‘HEART OF THE BEAST’, starring Brad Pitt. https://t.co/ZSmrSQmPqZ pic.twitter.com/3wjp7IrCD7 — brad pitt updates (@pittstoppp) June 8, 2026

EL MAYOR DESAFÍO DEL RODAJE

Según el director, una de las complicaciones del rodaje fue filmar en zonas remotas de Nueva Zelanda e ingeniárselas para llevar al reparto y al equipo a lugares a los que sería imposible que viajara tanta gente.

"¡No había ni siquiera dónde poder ponerse de pie! Llevamos a Brad y al perro en helicóptero, los dejamos en una ladera y simplemente los hicimos caminar mientras los filmábamos", aseguró a GQ Ayer, que ya trabajó con Pitt en el drama bélico Corazones de acero.

Dirigida por Ayer y escrita por Cameron Alexander, En el corazón de la bestia también contará en su elenco con J.K. Simmons y Anna Lambe. Olivia Hamilton, Marty Bowen, Ayer y Pitt son los productores, mientras que el propio Alexander junto a Damien Chazelle, Scott Lumpkin, Alexander, Chris Long, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary, Sophie Cassidy y Zack Conroy son los productores ejecutivos.