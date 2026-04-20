Brad Pitt lucha con osos y lobos para sobrevivir en el trepidante tráiler de Heart Of The Beast

MALDITOS BASTARDOS - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

Brad Pitt protagonizará bajo la dirección de David Ayer el trepidante thriller Heart of the Beast, que, aun sin fecha de estreno verá la luz el próximo otoño y marca su reencuentro tras el drama bélico Corazones de acero. Para ir abriendo boca, Paramount ha lanzado un potente tráiler durante la CinemaCon de este filme en el que Pitt da vida a un exsoldado de las fuerzas especiales que lucha con osos y lobos para sobrevivir en medio de la salvaje naturaleza de Alaska.

El avance mostrado en la CinemaCon de Las Vegas muestra, según detalla Deadline, al personaje de Pitt, después de sufrir un accidente aéreo, defendiéndose de osos, lobos y otras amenazas. Todo ello mientras afronta "una última misión" centrada en sobrevivir, acompañado de su fiel perro medio de la profunda, dura y hostil naturaleza de Alaska.

Heart of the Beast supone la segunda colaboración entre Pitt y Ayer desde Corazones de acero, un drama bélico estrenado en 2014. La cinta seguía a una brigada de cinco soldados estadounidenses comandados por el sargento Wardaddy, personaje de Pitt, a bordo del tanque Fury, mientras combatían contra los nazis en 1945, en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial.

Dirigida por Ayer y escrita por Cameron Alexander, Heart of the Beast también contará en su elenco con J.K. Simmons y Anna Lambe. Olivia Hamilton, Marty Bowen, Ayer y Pitt son los productores, mientras que el propio Alexander junto a Damien Chazelle, Scott Lumpkin, Alexander, Chris Long, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary, Sophie Cassidy y Zack Conroy, son los productores ejecutivos.