El biopic de Ozzy Osbourne sigue adelante

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

En 2021, Sony Pictures anunció que llevaría a la pantalla la historia de la relación entre el legendario cantante Ozzy Osbourne y su mujer y representante, Sharon Osbourne, si bien las actualizaciones del proyecto han sido escasas desde entonces. Ahora, poco después del fallecimiento del artista, que moría a los 76 años de un ataque al corazón, se ha dado a conocer el estado del biopic.

Según ha informado un portavoz de Polygram Entertainment, estudio ligado a la producción junto a Sony y Osbourne Media, en declaraciones a Variety, el filme sigue adelante y "actualmente están en negociaciones con un director, lo que podría confirmarse muy pronto".

En principio, tanto Sharon como sus hijos, Jack y Aimee, producirían la cinta junto a Michele Anthony, David Blackman y Andrea Giannetti. Lee Hall (Rocketman, Billy Elliot) fue contratado para escribir el guion y parece ser que sigue involucrado en el proyecto, que de momento no cuenta con director.

Cabe decir que ya en 1998, otro guionista, Ryan Jaffe, se mostró interesado en abordar la historia de Ozzy y Sharon. "Era asistente en Industry Entertainment, antes incluso de que los Osbourne tuvieran un 'reality show'", explicó Jaffe, recordando el programa Behind The Music sobre la pareja y como había pensado que era "la historia de amor más increíble que había visto nunca".

"Intenté desarrollarla como productor. Obtuve el visto bueno de mi jefe para seguir adelante con el proyecto y mantuve varias reuniones con Sharon y Ozzy", contó el guionista, añadiendo que, si bien fue una "gran experiencia", al final no se llegó a un acuerdo con New Line.

Aunque no hay duda de que la figura del mítico líder de Black Sabbath, referente del heavy metal, resulta de lo más atractiva para una cinta (aún más si esta cuenta con música del artista, como en principio será el caso del biopic de Sony), resulta interesante señalar que en los últimos años parece haber un repunte de los biopics musicales.

Así, tras haber llevado a la pantalla las vidas de Bob Dylan, Freddie Mercury o Elton John con A Complete Unknown, Bohemian Rhapsody o Rocketman, respectivamente, Hollywood aún prepara cintas sobre otros artistas como Michael Jackson, los Beatles, Madonna o el propio Osbourne.