Así fue el funeral de Ozzy Osbourne: Una emotiva y multitudinaria procesión con su familia y miles de fans

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

El pasado 22 de julio falleció, a los 76 años, Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath e icono del heavy metal. Su mujer, Sharon Osbourne, y el resto de su familia le han dado el último adiós en su funeral mientras miles de fans, agolpados en las calles de Birmingham por las que transitó el cortejo fúnebre, coreaban el nombre del mítico artista, dándole las gracias y celebrando su legado.

Según recoge Variety, miles de fans asistieron a la marcha fúnebre de Ozzy Osbourne en la localidad del artista inglés. El vehículo que portaba el féretro del cantante partió por Broad Street y continuó hasta el puente que lleva el nombre del grupo que lideró: Black Sabbath.

The Osbourne’s arrive at Ozzy Osbourne funeral. pic.twitter.com/MtchMsU1B8

A su llegada, Sharon Osbourne, junto a sus hijos Jack y Kelly, salió del vehículo para observar la conmovedora cantidad de mensajes de despedida que allí se encontraban. Visiblemente, la viuda de Osbourne necesitó apoyarse en sus hijos para continuar caminando mientras se sostenían de las manos.

Ozzy's hearse drives through the streets of Birmingham ❤️ pic.twitter.com/IiGRwHZFLh