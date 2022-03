Bill Murray revela por qué no fue Batman con Eddie Murphy como Robin

Bill Murray revela por qué no fue Batman con Eddie Murphy como Robin - GETTY

MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

Tim Burton, Joel Schumacher, Christopher Nolan, Zack Snyder y ahora Matt Reeves han llevado, con mayor o menor suerte, el personaje de Batman a la gran pantalla. Pero antes incluso del Batman de Burton, Ivan Reitman, director de Los Cazafantasmas, estuvo a punto de hacer una película del caballero oscuro en los años 80 que iba a contar con Bill Murray y Eddie Murphy como protagonistas.

Reitman quería hacer una versión cómica de Batman y Robin con ambos actores, pero los intérpretes no se ponían de acuerdo respecto a qué personaje encarnaría cada uno. "Hablé con Eddie y él quería ser Batman. Hasta ahí llegó la conversación", declaró Murray en una entrevista con Never-Weres.

"No quiero ser el Chico Maravilla de nadie. Tal vez sí habría querido mucho antes, cuando yo era niño. Pero ya era demasiado tarde para eso en los años 80. Además, no podía lucir el atuendo. A Eddie le queda bien el púrpura y a mí también. Vestido de rojo y verde parezco uno de los duendes de Papá Noel. Había muchos egos involucrados en la producción. No iba a pasar", agregó.

La película de Batman que terminó dirigiendo Tim Burton pasó por un largo proceso de preproducción, durante el cual muchos directores estuvieron vinculados al proyecto, incluido Reitman. Su visión de la película era más cómica y quería a Murray como Batman, pero el guion fue reescrito y se consideraron a otros directores.

Una vez que Burton fue contratado como director, Warner Bros. le presionó para que eligiera a una estrella del cine de acción como protagonista. Burton originalmente quería que Willem Dafoe interpretara a Batman, mientras que el productor Jon Peters sugirió a Michael Keaton. El resultado fue la película de 1989 que fue todo un éxito y dio pie a una secuela titulada Batman vuelve en 1992.