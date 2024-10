Sydney Sweeney, irreconocible para su próxima película

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Sydney Sweeney ha demostrado su versatilidad formando parte de proyectos muy diferentes. Así, recientemente la actriz de Euphoria ha protagonizado la comedia romántica Cualquiera menos tú, la película de Marvel Madame Web y la cinta de terror Immaculate. Ahora, aparece irreconocible para el biopic sobre la boxeadora estadounidense Christy Martin, cinta dirigida por David Michôd (The King, Animal Kingdom) que aún no tiene título oficial ni fecha de estreno.

En imágenes del set de rodaje de la película tomadas por The Daily Mail, Sweeney abandona su característico cabello largo y rubio por unos rizos morenos, consiguiendo un parecido asombroso con la verdadera Martin (algo a lo que sin duda también contribuye el resto de la caracterización como maquillaje o prótesis). En cuanto a vestuario, el primer vistazo muestra a la actriz llevando una banda en el pelo y una holgada sudadera azul.

🚨 | Sydney Sweeney looks unrecognizable on the set of her new film in which she plays boxer Christy Martin. pic.twitter.com/29HUvdKnkl