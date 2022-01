El extremo método Benedict Cumberbatch indignó a sus compañeros de El poder del perro

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Benedict Cumberbatch protagoniza junto a Jesse Plemons El poder del perro, cinta de Jane Campion para Netflix. En una entrevista con Variety Plemons ha dado algunos detalles sobre el rodaje y ha confesado que estaba "molesto" por ciertos aspectos del intenso método de interpretación de su compañero.

Y es que, para meterse en la piel del brutal vaquero Phil Burbank, Cumberbatch no abandonó su personaje durante los tres meses que el rodaje tuvo lugar en Nueva Zelanda. El actor británico aprendió a tocar el banjo, fumó tantos cigarrillos que se envenenó con nicotina e incluso se sometió a un análisis de sus sueños para profundizar en la comprensión de su personaje. Según Plemons, en algunos momentos su compañero fue demasiado lejos en su método, hasta el punto de que hizo comentarios despectivos sobre su peso.

"Hubo un momento en que me molestó. Me dijo 'ey, grandullón'. No estaba gordo, pero un par de personas en mi vida me habían atacado con eso y pensé: Dios mío, qué demonios'", relató a Variety. Posteriormente Plemons se dirigió cara a cara con Cumberbatch, diciéndole que se había sentido molesto por este comentario. "Me dijo que lo sentía. Yo le dije que no pasaba nada, que había estado genial", contó.

Además, Plemons también contó que Cumberbatch se mantuvo muy alejado de sus compañeros de reparto durante el rodaje. Mientras que él pasaba tiempo con Kirsten Dunst y Kodi Smit-McPhee, Cumberbatch estaba "en su rincón, haciendo cualquier cosa o liando cigarrillos".

El poder del perro está basada en la novela homónima de Thomas Savage. Además de dirigir, Campion ha escrito el guion. El reparto también cuenta con actores como Thomasin McKenzie, Frances Conroy, Keith Carradine o Geneviève Lemon. La producción se ha llevado tres Globos de Oro, incluyendo los galardones a mejor película de drama y mejor dirección. El filme suena como uno de los favoritos de cara a los Oscar 2022.