Archivo - Ben Affleck desesperado por recuperar a su hijo en el tráiler de Animales, que ya tiene fecha de estreno en Netflix - NETFLIX - Archivo

MADRID 12, (CulturaOcio)

Animales, la nueva película protagonizada y dirigida por Ben Affleck, aterriza en Netflix el 9 de octubre. El filme, en el que el actor y director comparte protagonismo con Kerry Washington, ha presentado su primer tráiler que muestra cómo la vida de un matrimonio da un giro radical tras recibir una inquietante llamada telefónica.

El adelanto, de apenas minuto y medio de duración, arranca mostrando la idílica rutina de los Kimball, la familia del candidato a la alcaldía de Los Angeles cuya vida aparentemente perfecta se desmorona tras recibir una misteriosa llamada. En ese instante, sus vidas dan un giro al confirmarse el secuestro de su hijo, marcando el inicio de una pesadilla.

A lo largo del tenso avance, sin ningún diálogo, la angustia y la desesperación se apoderan de una familia sin respuestas. En mitad del caos, los Kimball reciben la visita de un importante personaje encarnado por Gillian Anderson. Decidido a todo, el personaje de Affleck emprenderá una peligrosa lucha contrarreloj para salvar a su pequeño.

"Cuando su hijo es secuestrado, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su mujer se ven arrastrados a una peligrosa red de engaños. Mientras luchan contrarreloj para reunir el dinero del rescate, ambos se verán obligados a tomar decisiones capaces de poner en riesgo todo aquello que intentan proteger", reza la sinopsis oficial del filme.

Junto a Affleck, Washington y Anderson está protagonizada por Adriana Paz (Emilia Pérez), Ray Fisher (La Liga de la Justicia de Zack Snyder), Christopher Woodley (Nuestro hijo), Matt Gerald (Avatar), Luis Gerardo Méndez (La hora de los valientes), Steven Yeun (The Walking Dead) y el debutante Jacob Estrada.

El largometraje cuenta con la dirección del propio Affleck, quien también escribe el guion junto a Connor O. McIntyre y Billy Ray. La película está producida por Brad Weston, Collin Creighton, Affleck, Matt Damon, Dani Bernfeld y Luciana Damon.