Batman: The Brave and the Bold ficha a la guionista de Flash y Aves de presa - WARNER/DC

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

A la espera de que se revele qué actor dará vida a Bruce Wayne en el Universo DC capitaneado por James Gunn, Batman: The Brave and the Bold por fin cuenta con un avance significativo en su desarrollo. La película dirigida por Andy Muschietti (It: Bienvenidos a Derry, The Flash) ha fichado como guionista a Christina Hodson, escritora que ya ha trabajado en historias relacionadas con el Caballero Oscuro.

Según informa The InSneider, Hodson escribirá The Brave and the Bold, mientras que The Hollywood Reporter apunta que la guionista lleva trabajando en el proyecto "al menos desde el otoño" y que aún "pasará un tiempo" hasta que entregue un borrador definitivo. De acuerdo con las fuentes del medio estadounidense, el estudio está desarrollando el proyecto con cautela.

Hodson no es una recién llegada a DC. La guionista firmó el libreto de Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn) y de Flash, película que reunió en pantalla a dos Batmans distintos, los interpretados por Ben Affleck y Michael Keaton. Además, escribió Batgirl, largometraje que llegó a rodarse, pero quedó archivado, y un guion de Batman del futuro, proyecto que no llegó a materializarse pero que, según se señaló, recibió elogios dentro del estudio.

En cuanto a la trama de The Brave and the Bold, la cinta se presentó originalmente como una historia en la que Batman haría equipo con su hijo Damian. Sin embargo, el propio Gunn ha sugerido en los últimos meses que los planes iniciales podrían modificarse.

Por el momento, The Brave and the Bold no tiene fecha de estreno, pero el jefe de DC Studios dejó caer que probablemente habrá que esperar, como pronto, hasta 2028. "Estamos muy metidos en The Batman 2, y no querría enturbiar la 'bat-esfera' hasta después de eso. No voy a estrenar dos películas de Batman el mismo año", indicó Gunn, asegurando que la prioridad a corto plazo es el filme dirigido por Matt Reeves y protagonizado por Robert Pattinson, que llegará a los cines el 1 de octubre de 2027.

Aparte de Robert Pattinson como el Cruzado Enmascarado, otros miembros del reparto confirmados para The Batman: Parte 2 son Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright como el comisario James Gordon, que recuperan sus personajes de la entrega de 2022. Colin Farrell también regresará como El Pingüino, y las últimas informaciones señalan que Barry Keoghan retomará el papel del Joker tras su breve aparición en los compases finales de The Batman

Respecto a las nuevas incorporaciones para la secuela, Scarlett Johansson se suma al proyecto con un papel aún no revelado y Sebastian Stan estaría en conversaciones para otro rol de peso que tampoco se ha concretado, aunque las especulaciones apuntan a que podría interpretar a Harvey Dent / Dos Caras.