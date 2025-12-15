Una batalla tras otra ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Una batalla tras otra, la aclamada película protagonizada por DiCaprio, ya tiene fecha de estreno en HBO Max - HBO MAX

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

Una batalla tras otra, la película dirigida por Paul Thomas Anderson, ya tiene fecha de estreno en HBO Max. Tras su paso por las salas, el filme, protagonizado por Leonardo DiCaprio llegará a la plataforma de streaming el próximo viernes 19 de diciembre.

Estrenada el pasado 26 de septiembre, la última película del director de Magnolia, Pozos de ambición o El hilo invisible ha recaudado 204 millones de dólares y ha contado con el respaldo casi unánime de la crítica, situándose como una de las favoritas en la carrera a los Oscar.

"Bob (DiCaprio), un revolucionario acabado, vive en un estado de paranoia y sobrevive fuera de la red con su enérgica e independiente hija, Willa (Infiniti). Cuando su malvado enemigo (Penn) reaparece después de 16 años y ella desaparece, el antiguo radical se apresura a encontrarla, y padre e hija luchan contra las consecuencias de su pasado", relata la sinopsis del filme.

Una batalla tras otra, cuenta en su palmarés con cuarenta premios y más de 180 nominaciones. Entre ellas, y a la espera de que se den a conocer las candidaturas a los Oscar, el filme que sigue las trepidantes aventuras de Bob, opta a nueve Globos de Oro, partiendo como gran favorita para estos galardones.

Junto a DiCaprio, en la piel del impredecible Bob, completan el elenco del filme los también ganadores de los premios Óscar, BAFTA y Globo de Oro Sean Penn, como el maniático militar, Benicio Del Toro, encarnando al sensei, Regina Hall, como Deandra y las nominadas a los Globos de Oro Teyana Taylor como Perfidia y Chase Infiniti como Willa, entre otros nombres conocidos.

Una batalla tras otra está producida por Adam Somner y Sara Murphy, nominados a los premios Oscar y BAFTA, y cuenta con Anderson junto a Will Weiske como productores ejecutivos.