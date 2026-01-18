Barack Obama elige sus películas favoritas de 2025: Shakespeare vampiros y DiCaprio

Barack Obama elige sus películas favoritas del año: Vampiros, Shakespeare, DiCaprio... Y más - WARNER/CONTACTO

MADRID, 18 Ene. (CulturaOcio) -

Como se ha convertido en tradición, el que fuera presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha querido compartir su lista de libros, películas y canciones favoritas del año. Este 2025, en su selección de cintas se encuentran títulos como Los pecadores, Una batalla tras otra y Hamnet.

Aparte del filme de vampiros de Ryan Coogler, lo nuevo de Paul Thomas Anderson y la adaptación de la novela de Maggie O'Farrell dirigida por Chloé Zhao, la lista de películas favoritas de Obama incluye Un simple accidente, Valor sentimental, No hay otra opción, El agente secreto, Sueños de trenes, Jay Kelly, Good Fortune y Orwell: 2+2=5.

"Ahora que 2025 llega a su fin, continúo con una tradición que comencé durante mi estancia en la Casa Blanca: compartir mis listas anuales de libros, películas y canciones favoritas. Espero que encontréis algo nuevo que os guste y, por favor, ¡enviadme recomendaciones para que les eche un vistazo!", escribía Obama en su cuenta de X, antes Twitter.

As 2025 comes to a close, I'm continuing a tradition that I started during my time in the White House: sharing my annual lists of favorite books, movies, and music. I hope you find something new to enjoy—and please send any recommendations for me to check out! pic.twitter.com/T9LFt5fnKG — Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2025

Orwell: 2+2=5, el único documental de la selección, parte de los últimos años del afamado escritor británico George Orwell, cuando terminó la que sería su gran obra, 1984, para examinar el totalitarismo, haciendo referencia, por ejemplo, al gobierno de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

"Mi premisa era que no quería hacer una película exclusivamente sobre Donald Trump", explicó Raoul Peck, director del largometraje, en una entrevista concedida a The Wrap. "Cuando empecé la película, todos estábamos bastante seguros de que Kamala Harris sería presidenta, y la película era tan urgente para mí como lo es ahora con Trump. No hago películas solo para un momento. Hago una película de la misma manera que escribía Orwell, de una manera que es tan eficaz hoy como lo era en su época", señaló.

En cuanto a las otras listas de Obama, en su selección musical se encuentran canciones como Abracadabra, de Lady Gaga; The giver, de Chappell Roan, Faithless, de Bruce Springsteen o Sexo, violencia y llamas, de Rosalía. En el apartado de recomendaciones literarias, el expresidente incluyó títulos como Paper Girl, de Beth Macy; What We Can Know, de Ian McEwan o The Look, el más reciente libro de su mujer, Michelle Obama, apuntando, por supuesto, que estaba "obviamente sesgado".