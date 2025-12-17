Tráiler de Melania, el documental sobre la esposa del "pacificador" Donald Trump - AMAZON MGM STUDIOS

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

El 30 de enero de 2026 llegará a los cines Melania, el documental dirigido por Brett Ratner (El dragón rojo) centrado en Melania Trump. Mientras se acerca la fecha de estreno, Amazon MGM Studios ha lanzado un tráiler que ofrece una mirada a la vida personal y pública de la exmodelo esloveno-estadounidense, esposa de Donald Trump, y a los 20 días previos a su llegada a la Casa Blanca como primera dama.

"Aquí vamos de nuevo", suelta Melania al inicio del adelanto, antes de posar con un elegante vestido junto a su esposo y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para la prensa. Instantes después, las imágenes muestran a Melania entrando a un despacho, sentándose cerca de Donald, pero no demasiado próxima a los integrantes de su equipo.

"Mi mayor legado será el de pacificador", dice Trump. "Pacificador y unificador", responde Melania tajante. Es entonces cuando el avance ofrece un vistazo a la lujosa vida de Melania y a quienes le diseñan su deslumbrante vestuario. Es entonces cuando el avance descubre que dispone de 20 días para convertirse en la primera dama.

"¿Es seguro?", pregunta Melania. "Es seguro", le responden en firme, mientras unas fugaces imágenes muestran destellos de ella asistiendo a varios actos, incluyendo un funeral y un evento benéfico.

Seguidamente, una secuencia muestra a Melania telefoneando a Donald Trump. "Felicidades, señor presidente", expresa entusiasmada. "¿Lo viste?", le pregunta Trump. "No lo vi. Sí lo veré en las noticias", añade, antes de que una breve escena la muestre posando en el despacho oval de la Casa Blanca.

Melania "ofrece un acceso sin precedentes a los 20 días previos a la investidura presidencial de 2025, vistos a través de los ojos de la propia primera dama electa. Además, Amazon MGM también invita a los espectadores a adentrarse en el mundo de Melania Trump mientras organiza los planes de la investidura, navega por las complejidades de la transición en la Casa Blanca y regresa a la vida pública junto a su familia", reza la sinopsis de la cinta.

Tras su puesta de largo en cines, Melania aterrizará en Amazon Prime Video. Además, la plataforma de streaming anunció una docuserie complementaria de tres episodios, que seguirá a Melania Trump desplazándose desde la Torre Trump en Nueva York a Mar-a-Lago en Palm Beach y Washington D. C., donde su marido, Donald Trump, asumió el poder tras ganar las elecciones presidenciales de 2024.