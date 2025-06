¿Cómo encaja Ballerina en el timeline de John Wick?

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

Ballerina, el spin-off de John Wick protagonizado por Ana de Armas llega a los cines este viernes 6 de junio. Tal y como ya mostraron los adelantos, la cinta cuenta con el regreso del personaje de Keanu Reeves, que también retomará su icónico papel en una quinta entrega de la saga. Ahora, lo que muchos se preguntan es dónde exactamente encaja el filme de Len Wiseman en el timeline de la franquicia.

Mientras que los eventos de las tres primeras películas se suceden rápidamente, de modo que apenas transcurre el tiempo entre el final de una y el comienzo de la siguiente, entre la tercera y cuarta entregas sí que se da un salto temporal de varios meses... y es precisamente este vacío narrativo el que el spin-off ha decidido explorar, ambientando la trama de Ballerina en algún punto de ese periodo.

Cabe recordar que al final de John Wick: Capítulo 3 - Parabellum, el personaje titular acababa herido, pero con la posibilidad de aliarse con el Rey del Bowery contra la Alta Mesa. Tras los sucesos de este desenlace, es de suponer que el mítico asesino dedicó el tiempo a recuperarse de sus heridas y prepararse para un nuevo ataque... y en algún momento durante este proceso, su camino se cruzó con el de Eve Macarro (de Armas).

De Armas no aparecía en John Wick 4, pero ha mostrado su disposición a formar parte de la ya confirmada John Wick 5, alegando que, al fin y al cabo, su personaje y el de Reeves ya habrán interactuado en la saga. "Sería genial. Me encantaría. ¿Y por qué no? Quiero decir, ya se conocen, ¿verdad?", expresó la actriz en una entrevista concedida a The Direct.

"Eve Macarro es una asesina entrenada por la Ruska Roma desde su infancia, la misma organización criminal encargada del adiestramiento de John Wick. En esta violenta historia de venganza, Eve intentará por todos los medios averiguar quién está detrás del asesinato de su padre. En su lucha por conocer la verdad, tendrá que atenerse a las normas de la Alta Mesa y, por supuesto, a las del Hotel Continental, donde descubrirá que existen secretos ocultos sobre su pasado", reza la sinopsis oficial de Ballerina.

Dirigida por Wiseman a partir de un guion de Shay Hatten y Derek Kolstad, la cinta también cuenta en su reparto con David Castañeda, Gabriel Byrne, Anne Parillaud y Togo Igawa.