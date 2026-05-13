Avatar: Fuego y Ceniza ya tiene fecha de estreno en Disney+

Archivo - Avatar: Fuego y Ceniza - 20 CENTURY STUDIOS - Archivo

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera entrega de la saga creada por James Cameron, desembarcará en Disney+ el próximo 24 de junio. Fue Sigourney Weaver, que interpreta a Kiri en la película, quien anunció la llegada del filme al streaming durante el Disney Upfront 2026, el evento celebrado en Nueva York donde el estudio presentó sus estrenos de la temporada a los anunciantes.

La tercera entrega de Avatar recaudó casi 1.500 millones de dólares a nivel mundial, una cifra que, pese a ser alta, resulta inferior a la de sus predecesoras. Frente a los 1.490 millones de dólares recaudados por Fuego y Ceniza a nivel global, la primera entrega de Avatar, estrenada en 2009, amasó 2.930 millones en todo el mundo, cifra que la convierte en la película más taquillera de todos los tiempos.

En 2022, El sentido del agua volvió a situar a Cameron en la cumbre al reunir 2.320 millones de dólares, lo que la convirtió en la tercera cinta más taquillera de la historia, solo por detrás de Vengadores: Endgame.

EL FUTURO DE LA SAGA AVATAR

Sin embargo, es posible que las cifras no sentencien el futuro de la saga, pues no hace mucho Cameron se mostraba optimista al respecto. Así, manifestaba que la recaudación de Avatar 3 podría ser suficiente para que sea "probable" que la cuarta entrega llegue a los cines.

De hecho, recientemente se dio a conocer que tanto el oscarizado director como Disney estaban evaluando cómo producir Avatar 4 y 5 de manera más económica y con una duración más reducida. En todo caso, Cameron ya aseguró que, si todo terminaba con Fuego y ceniza, cerraría los cabos sueltos con un libro.

Junto a Weaver, completan el reparto de Avatar: Fuego y ceniza Zoe Saldaña, Sam Worthington, Stephen Lang, Kate Winslet, Oona Chaplain, Bailey Bass y David Thewlis.