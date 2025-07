Avatar 3: Fuego y ceniza revela la primera imagen del letal villano Na'vi antes del estreno del tráiler

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y ceniza llegará a los cines el 19 de diciembre. Sin embargo, antes del estreno del esperado tráiler, que se proyectará junto a Los 4 Fantásticos: Primeros pasos el 24 de julio, una imagen oficial ha revelado el aspecto de Varang, la gran antagonista de esta tercera entrega de la imponente saga de ciencia ficción creada por James Cameron.

La imagen, publicada por la cuenta oficial de Avatar en X, muestra el lado izquierdo del rostro de Varang (Oona Chaplin), la indiscutible y despiadada líder del temible clan de la Ceniza: los Mangkwan. Como puede apreciarse, su aspecto es similar al de otros Na'vi. Sin embargo, su gesto y ojos muestran un fuego interno aterrador y luce lo que parece ser un tocado ritual.

