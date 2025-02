Genial reacción de Anya Taylor-Joy ante su posible fichaje por Avatar

MADRID, 15 Feb. (CulturaOcio) -

Anya Taylor-Joy, una de las actrices jóvenes del momento, comparte pantalla con Sigourney Weaver en El abismo secreto, filme que este 14 de febrero llega a Apple TV+. Y después de que la mítica actriz de franquicias como Alien o Los cazafantasmas aconsejara a James Cameron que fiche a su compañera para Avatar, la reacción de Taylor-Joy no ha podido ser más genial.

Después de que un reportero de Entertainment Tonight le dijera a la joven actriz que Weaver había expresado su deseo de que el responsable de Avatar viese El abismo secreto precisamente por su actuación, para que así se plantease incluirla en la saga de ciencia ficción, la intérprete expresó su sorpresa ante la noticia, declarándose "muerta".

"Es como mi sueño, ser una Na'vi", expresó Taylor-Joy, emocionada con la perspectiva de poder formar parte de unas películas de las que se declara fan. La actriz confesó que en una ocasión había visto Avatar "como ocho veces seguidas". "Es una película larga, sí, fue después de una fiesta, fue perfecto", añadió.

Someone get James Cameron on the phone and tell him to cast Anya Taylor-Joy in the next 'Avatar.' 🤫 pic.twitter.com/2tv8hEAPz3