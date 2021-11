Así luce Will Poulter como Adam Warlock con las Gemas del Infinito de Marvel

Will Poulter y Adam Warlock

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Will Poulter es uno de los intérpretes que se unirá al Universo Cinematográfico Marvel en los próximos años. Aunque el actor no dará vida a Adam Warlock hasta Guardianes de la Galaxia vol. 3, algunos fans no han podido evitar empezar a imaginarlo en el papel.

El artista digital Salman Artworks ha compartido a través de su cuenta de Twitter un increíble fan-art de Porter caracterizado como su personaje, mientras hace uso además del poder de las Gemas del Infinito.

El diseño del personaje propuesto por este creador es realmente fiel al del cómic. No solo porque se ha caracterizado al actor con el cabello largo y rubio que luce en las historias originales, sino porque además también se le han añadido los ojos emanando luz.

La llegada de Warlock, uno de los personajes más poderosos de los cómics de Marvel y cuya historia está en las grapas estrechamente relacionada con las Gemas del Infinito, ya se adelantó en una de las escenas post-créditos de Guardianes de la Galaxia vol. 2 en la que Ayesha, altiva Suma Sacerdotisa de los Soberanos, comenzaba a crear a Warlock para vengarse de los Guardianes.

Para conocer cómo será finalmente el diseño de Warlock en Guardianes de la Galaxia Vol. 3. lo más probable es que los fans tengan que esperar al estreno de la cinta, que llegará en mayo de 2023.