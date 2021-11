Así es Jason Momoa como el Cuervo en el remake... ¿que nunca veremos?

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

Han sido varios los intentos de llevar 'El Cuervo', la obra de James O'Barr, de nuevo a la gran pantalla. Una versión que estuvo cerca de ver la luz fue la que iba interpretar Jason Momoa e iba a dirigir Corin Hardy ('La monja').

Titulada 'The Crow Reborn', iba a ser una versión más oscura que la que protagonizó Brandon Lee en 1994. Aunque, debido a que la producción tuvo una serie de problemas que provocaron la salida tanto del actor como del director, el proyecto se canceló. Ahora se ha filtrado un metraje de prueba que permite ver cómo hubiera sido el protagonista de 'Aquaman' como Eric Draven.

Ha sido en redes sociales donde ha podido verse al actor hawaiano caracterizado como el Cuervo. En realidad, solo era una prueba de maquillaje y una serie de secuencias preliminares. Evidentemente, las imágenes han causado sensación, pues el intérprete parecía meterse de lleno en el personaje creado por James O'Barr.

Uno de los principales problemas que tuvo el proyecto fue que las negociaciones entre Sony y el director de Davis Films, Samuel Hadida, quien tenía los derechos cinematográficos, no llegaron a buen puerto.

Apparently people are frothing over some still pics of Jason Momoa’s THE CROW test footage. So here’s some of the actual footage. Hope they get the chance to revisit this one day. #TheCrow pic.twitter.com/xGcQTdhHKG — Ryan (@itsRyanUnicomb) November 26, 2021

Here’s the rest of the footage. There’s always been some confusion around if it’s from before he was cast or not. I’ve personally never been able to confirm but perhaps @corinhardy can?! #TheCrow #JasonMomoa https://t.co/3QOXCRZnaU pic.twitter.com/saY1WXaf4U — Ryan (@itsRyanUnicomb) November 26, 2021

"Es una historia de la que estoy enamorado y me siento hasta casado. Le dediqué tres años y medio de mi vida, con amor, sangre, sudor y lágrimas. Tengo mucho material. Así que... no sé... quizás algún día. Supongo que aún no quiero mostrarlo porque confío en que haya otro Cuervo algún día, pero ya veremos", declaró Hardy recientemente a Comicbook sobre el proyecto fallido.

El cómic original de O'Barr narra la resurrección de Eric Draven, un año después de que él y su prometida fueran asesinados. El joven resucita con el espíritu de un cuervo que le permite vengarse de aquellos quienes causaron su muerte.

En 1994, Alex Proyas dirigió la adaptación cinematográfica protagonizada por Brandon Lee, que pasó tristemente a la historia del cine por la muerte del actor durante el rodaje, al recibir un disparo en el set.

El fallecimiento de Lee pasó desde entonces a ser uno de los casos más famosos de muerte accidental en un rodaje, tan de actualidad estas semanas tras el incidente que tuvo lugar en el rodaje de Rusto, donde el Alec Baldwin mató de un disparo a la directora de fotografía Halyna Hutchins.