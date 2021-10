La familia de Brandon Lee, sobre la tragedia de Alec Baldwin: "Nadie debería morir de un disparo en un rodaje"

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

El terrible accidente sufrido recientemente en el rodaje de 'Rust', en el que Alec Baldwin ha disparado mortalmente a la directora de fotografía Halyn Hutchins y ha herido de gravedad al realizador del filme Joel Souza, ha recordado a muchos el caso de Brandon Lee. El actor también falleció en circunstancias similares durante la filmación de 'El Cuervo', lo que ha hecho que los allegados del artista hayan decidido lanzar un comunicado.

"Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins, Joel Souza y con todos los implicados en el incidente de Rust", ha señalado la hermana de Lee, Sharon, quien gestiona la cuenta de Twitter del hijo de Bruce Lee . "Nadie debería ser asesinado de un disparo en un rodaje. Punto".

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔